TO FØRSTEKEEPERE: Håkon Opdal (t.h) og Eirik Holmen Johansen (t.v) kjemper begge om keeperplassen i Brann. Foto: Marit Hommedal/NTB Scanpix

Branns «uvanlige» keepersituasjon: – Får kanskje ikke tryggheten

BERGEN (VG) Lars Arne Nilsen (55) ser både styrker og svakheter ved keepersituasjonen i Brann. Men hvem er egentlig førstekeeper: Håkon Opdal (36) eller Eirik Holmen Johansen (26)?

– Hos oss er førstekeeperen den som står i mål i den kampen, sier Brann-treneren til VG.

For Lars Arne Nilsen har ingen fast førstekeeper denne sesongen. Han har Håkon Opdal (36) og Eirik Holmen Johansen (26) som de to reelle utfordrerne til keeperplassen i hver kamp.

– De fleste lag har jo et klart førstevalg og et litt svakere andrevalg, mens vi har to veldig gode keepere. Begge deler har sine styrker og svakheter.

Vraket etter tre kamper

Nysigneringen Holmen Johansen, som kom til Bergen fra Sandefjord før denne sesongen, fikk tillit fra start i Branns tre første seriekamper denne sesongen.

I den fjerde kampen, borte mot Viking, valgte «LAN» å sette Opdal i mål. Også i hjemmemøtet med Vålerenga sist fikk 36-åringen tilliten.

– Det er jo ikke veldig gøy. Jeg har jo lyst til å spille hver eneste kamp selvfølgelig, sier Holmen Johansen til VG om vrakingen etter tre kamper.

– Jeg forklarte ham at akkurat nå så syntes jeg Håkon hadde sett bedre ut på trening og at han fortjente å stå. Det er sånne ting keepere ikke liker å høre selvfølgelig, sier Nilsen til VG om dialogen med Holmen Johansen.

LAN: – Ikke sikkert man blir vraket etter første tabbe

Branns keeperduo omtaler situasjonen som «uvanlig» fra det de har vært vant til.

– Du får i hvert fall ikke den innstillingen at du kan hvile litt. Her må du være på hele tiden. Hver eneste trening betyr noe inn mot laguttaket, sier Holmen Johansen, som også ser ulempene ved dagens situasjon.

– Du får kanskje ikke helt den tryggheten som kan komme godt med når man er et klart førstevalg.

Både treneren og keeperduoen selv beskriver samarbeidet mellom dem som godt og at fokuset i situasjonen ligger på hvordan de sammen kan gjøre hverandre bedre.

– De må være på tå hev alle mann, men keepersituasjonen er litt spesiell. Det å få tryggheten med at du kan gjøre feil og likevel få stå. Det er ikke sikkert at vi vraker de på den første tabben. Det er mer en helhet. Vi må se på at de er trygge, sier Nilsen.

«Lettere» i fjor

I fjor var situasjonen en helt annen. Østerrikske Samuel Sahin-Radlinger, som var på et sesonglangt lån til bergensklubben, var et klart førstevalg fra sesongstart.

– Var det lettere for deg som trener i fjor?

– Det var veldig lett så lenge Samuel stod. Da han ble skadet, var det ikke så lett, sier Nilsen.

– Da måtte vi kaste en unggutt (Marcus Pettersen) inn i dette sirkuset. Han gjorde en veldig god jobb, men der ser du litt problemet med å ha en klar førstekeeper og en andrekeeper. Nå har vi to like gode og det har sine fordeler. Det har vi bestemt oss for å fokusere på å få til.

Publisert: 26.04.19 kl. 13:22