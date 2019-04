NUMMER 83: 37 år gamle Olivier Occéan feirer sitt mål nummer 83 i eliteserien etter å ha slått Lars Sætra (liggende) i hodeduell. Fredrik Brustad, Christian Gauseth og Sondre Liseth feirer med kanadieren. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Mjøndalen sjokket Strømsgodset: – Helt forferdelig

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Mjøndalen 2–3) Sjokkstart og sluttdrama. Mjøndalen gjorde som i cupoppgjøret i 2017 og slo naboen Strømsgodset i «Ælv Classico».

– Deilig, deilig, sier målscorer Stian Aasmundsen til Max etter at den heseblende forstillingen med 15 målsjanser var slutt.

– Vi gjør en veldig bra 1. omgang, så blir vi nødt til å forsvare oss i 2., men vi holder ut igjen.

I garderoben ble han møtte med følgende beskjed fra Mjøndalen-trener Vegard Hansen:

– Det dere gjorde i dag i første omgang var veldig god fotball. Det skulle vi gjort i 2. også. Men gratulerer med dagen alle mann. Fantastisk.

8505 tilskuere var samlet til en tidlig påskefest på fullsatte Marienlyst. De fikk et fyrverkeri av en kamp. Men det var bortelaget fra 14 kilometer lenger opp i Drammenselva som grep initiativet fra start.

– Helt forferdelig, stønnet Godsets målscorer Lars Sætre til Max ved pause.

– Det ser ut som en dårlig skrekkfilm, mente drammensernes markedssjef Rune Marthinsen.

For Mjøndalen sjokkstartet «Ælv Classico». Etter at Sondre Liseth varmet opp med godt forsøk på Viljar Myhre etter syv minutter så smalt det ordentlig mellom de to Buskerud-rivalene med tre mål 10 minutter.

0–1: Midtstopper-toppscorer Sondre Solholm Johansen raget høyest i feltet på Joackim Olsen Solbergs presise corner. Godset-keeper Myhra hadde noen fingre på ballen og kunne ha tatt den.

– Alltid gøy å score, meldte Solholm Johansen i pausen og synes han hadde hatt god kontroll på Strømsgodset-spiss Marcus Pedersen.

– Litt mindre trøkk fra lillegutt på topp der, meldte han.

Men Godset slo kjapt tilbake. Også det på dødball.

1–1: På Lars Vilsviks presise corner vant Lars Sætra midtstopperduellen med Quint Jansen. Da trodde hjemmesupporterne at åpningssjokket var over.

Men tok helt feil.

1–2: Christian Gauseth testet Myhra med en langskudd og Stian Aasmundsen var på returen og klasket den i mål.

Høytpressende Mjøndalen fortsatte å holde kontroll på kampen selv om keeper Julian Faye Lund vartet opp med en kjemperedning fra Mustafa Abdellaoue rett etterpå.

1–3: Olivier Occéan gikk høyt og vant hodeduellen med Lars Sætra på et nytt innlegg fra venstrefoten til Olsen Solberg. Mjøndalens femte mål på heading av syv scoringer denne sesongen.

«3050» gikk opp i en tomålsledelse. Det kunne faktisk vært mer. Myhra møtte Occean på overtid og berget hjemmelaget fra den totale ydmykelsen.

Occean måtte ut med krampe etter 50 minutter. Strømsgodset byttet inn Herman Stengel for Stian Ringstad halvveis. Hjemmelaget jobbet seg høyere opp i banen og 18 minutter etter pause kom belønningen.

2–3: Kristoffer Tokstad kjempet seg frem på Godsets høyreside. Innlegget gikk til Marcus Pedersen før Mos Abdellaoue – målsniken – var på ballen og satte inn reduseringen.

Strømsgodset skapte ikke mange sjanser de neste minuttene, men trykket bygde seg opp og økte ytterligere da Amahl Pellegrino kom på banen 18 minutter før slutt.

Mos fikk den store sjansen rett etterpå, men Julian Faye Lund reddet glimrende. Og gjentok prestasjonen da Pellegrino slapp løs på 10 meters hold rett etterpå.

Resten av kampen ble oppstykket. Et frustrert Strømsgodset pådro seg to nye gule kort (fem totalt) før det ble lagt til minst syv minutter.

Fire minutter over tiden kom kjempesjansen. På totalt blankt mål dunket Mustafa Abdellaoue ballen i krysset og ut. Rett etterpå fikk Mjøndalen innbytter Alfred Schriven sin gyldne mulighet uten å få treff på ballen.

Så blåste dommer Dag Vidar Hafsås av kampen. Men dramaet var ikke slutt. Mjøndalen Christian Gauseth pådro seg gult kort etter kampslutt etter en ny duell med Marcus Pedersen - Godset-spissen som fikk gult i kampen etter en stygg takling på nettopp Gauseth.

Publisert: 12.04.19 kl. 20:56