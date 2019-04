ETTERLYSER SELVTILLIT: Gøran Sørloth lider med resten av Rosenborg etter den dårligste seriestarten på 42 år. Foto: Øyvind Nordahl Næss

RBK-legenden Sørloth: – Må ikke bli redd oss selv

Rosenborg opplever sin verste sesongstart på 42 år. To poeng og to mål på fire seriekamper har ikke skjedd siden katastrofeåret 1977. Klubblegenden Gøran Sørloth (56) maner til et felles løft for å redde RBK ut av krisen.

– Vi må ikke bli redd oss selv, at vi ikke får til å snu dette, sier Gøran Sørloth.

Han beveger seg innenfor klubbmiljøet nesten daglig. Møter spillere, samarbeidspartnere og «trøndere flest». Nå mener han det er på tide med smil og humør på Lerkendal for å vinne fotballkamper igjen.

– Alle må tenke som så: «Hva kan jeg bidra med». Opp med haken og frem med brystkassen. Dette handler om å få selvtilliten tilbake, sier Sørloth.

Når VG spør den gamle storscorerens om diagnosen på Norges fotballstorhet akkurat nå, svarer han: – RBK er nok rammet av en slags sykdom, og som ikke leger seg selv, i hvert fall ikke hvis vi begynner å grave oss ned.

Etter fire serierunder ligger Rosenborg nest sist på tabellen. De har kun Eliteseriens andre klubb fra Trondheim – Ranheim – under seg.

På disse fire kampene har Rosenborg spilt to uavgjort, og to tap. Det gjør at de kun står med to poeng, og har kun scoret to mål. Etter serieomleggingen i 1963 har Rosenborg kun i 1977 hatt to mål på de fire første kampene.

Det var året keeperkjempen Ola By Rise (58) fikk sin debut i vår øverste liga. Den forferdelige serieåpningen vedvarte. RBK rykket ned. Men det skjer ikke i år understreker By Rise.

– Det er litt forskjell på 1977 og 2019. Den gangen var det et Rosenborg i oppløsning. Sammenlignet med nå er den en himmelvid forskjell. Det er forskjell på Champions League og OBOS-ligaen, sier Ola By Rise.

Han var hovedtrener i 2004-sesongen og påpeker at han følger godt med, og gjør sine personlige analyser. Og medgir at han er «RBK-er» – og optimist.

– Jeg tror det er veldig viktig å være optimist, og konstruktiv akkurat nå, sier By Rise.

Han mener det er klokt av RBK å gå tilbake til et klokt mønster (4–3–3). Et spillemønster som klubben kan og som kler spillertypene. Den tøffe tiden tror By Rise snart er over. RBK er tross alt en solid toppklubb med en sterk spillerstall og masse ressurser. Og dyktige folk i alle posisjoner understreker han.

– Det handler om å vippe dette i riktig retning. Men det er skyhøye forventninger. Alle har et veldig tydelig idealbilde av hvordan RBK skal fremstå, og det er en utfordring å gjenskape det, sier Ola By Rise.

Steffen Iversen (43) sier han ikke kjenner RBK igjen. Og han hevder krisen laget har havnet i nå aldri hadde skjedd i hans tid (2012 var siste sesong).

– Vi var for mange vinnertyper, og vi var en gruppe som hatet å tape kanskje litt mer enn de som er der nå, sier Steffen Iversen.

KRITISK: Steffen Iversen sier til VG at han ikke kjenner igjen RBK-laget fra tidligere. Foto: Bjørn S. Delebekk

Han synes det mest skuffende er at de ikke spiller seg til målsjanser. Han savner de gode løpene fra midtbanen.

– Det er helt rart. Jeg kjenner ikke igjen laget i det hele tatt. De har ikke hatt en vanskelig åpning heller. Vinner Molde over RBK til helgen er de helt ferdig. Ikke bare med tanke på poeng, men måten de spiller fotball. Jeg savner gutsen, sier Iversen.

Han har latt seg imponere av pangstarten til Bodø/Glimt som ifølge Iversen har unge spillere som vil.

– I RBK ser de mette ut de som er der. Hvorfor ikke la ungguttene prøve seg? Botheim og Johnsen. Hvem er de redde for å sette ut? Det er jo ingen offensive som leverer godt nok uansett, sier Steffen Iversen.

Mini Jakobsen (53) fnyser av påstanden om at RBK-spillerne – som tross alt vant The Double og spilte Europa League for under et halvt år siden – skal ha blitt dårligere. Han påpeker også at RBK bare har vunnet to av de ti siste kampene (teller også med treningskamper).

– Systemet. Bevegelser med og uten ball ser ikke ut til å samsvare med hva hver enkelt tenker, og tror hvordan det skal gjøres. Var Horneland for optimistisk når han trodde han kunne snu en formasjon som var innbarket i spillerne? Spør Mini.

