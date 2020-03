Jürgen Klopp har møtt litt motgang etter evigheter med ekstrem flyt. Foto: Carl Recine / X03807

Klopps knipe: Tid for ekstrem kynisme

Det blir usedvanlig interessant å se hva slags lag Jürgen Klopp mønstrer mot Bournemouth. Kan det være klokt å ta et ekstremt kalkulerende valg?

Liverpool leder Premier League med 22 poeng med én kamp mer spilt enn Manchester City, og all spenning om ligatittelen er selvsagt for lengst eliminert.

Da går det an å undres på hvor «hensikten helliger middelet»-orientert Liverpool-manageren er skrudd sammen. Hvordan vil han disponere laget fremover, så lenge drømmen om å gjenta Champions League-suksessen lever?

Lørdag klokken 13.30 møter serielederen Joshua King & co, i en kamp som betyr en million ganger mer for bortelaget enn for hjemmelaget, all den tid Bournemouth for øyeblikket ligger såvidt under nedrykksstreken.

Da er det store spørsmålet hvordan Klopp velger å forholde seg til denne kampen, vel vitende om at Atlético Madrid venter i Champions League kommende onsdag. Der må Liverpool levere etter tapet i Spania,.

Vi har allerede sett Klopp prioritere rått i cupspill, før han valgte en hybridløsning i FA-cupen mot Chelsea, noe som ikke fungerte som intendert.

Men hva nå?

I teorien har han muligheten til å la omtrent hver eneste spiller han vil ha på banen i mesterligaen hvile, uten noen fare for å surre det til i serien.

En regelendring i 2011 gjør at Jürgen Klopp helt fint kan stille uten snurten av Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mané eller Roberto Firmino. Han har til og med all anledning til å stille et helt annet lag enn det som anses som best, så lenge han plukker fra den registrerte troppen.

Før regelendringen opplevde vi tilfeller av at managere ble bøtelagt for å ha stilt med et for svakt lag. Selv var jeg tilstede på Old Trafford i 2009, da Manchester United møtte et Wolverhampton ribbet for de beste på banen, noe som skapte en svært snodig stemning. Det endte med en reaksjon overfor klubben, og manager Mick McCarthy fikk et voldsomt pes i offentligheten. Under Ian Holloway ble Blackpool i sin tid bøtelagt med 25 000 pund for å ha byttet ti spillere.

Men hvor kynisk kommer Klopp til å tenke? Og hvor etisk er en eventuell tanke om å dra det helt ut?

Forskjellen på å beholde plassen eller ei er ekstrem, ikke minst økonomisk. Så tett som bunnstriden er, vil hvert poeng telle. Dersom det ender med at Bournemouth skulle klare seg med et nødskrik, vil eventuelle billige poeng fra Anfield fort kunne bli utslagsgivende. Klubber som Watford, Aston Villa, West Ham og Brighton vil følgelig trolig følge ekstra godt med når Liverpools «team sheet» slippes denne lørdagen.

Men det er noe Jürgen Klopp faktisk bør gi helt blanke i. Etter tre tap på de siste fire kampene, er det helt avgjørende for hvor fantastisk sesongen blir om de er med i Champions League utover åttendedelsfinalen. Da tåler de fint å sette ut flere av de beste mot Bournemouth.

Og se ikke bort fra at det blir tre røde poeng selv om så skulle skje...

Publisert: 06.03.20 kl. 23:37

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 28 26 1 1 64 – 20 44 79 2 Manchester City 27 18 3 6 68 – 29 39 57 3 Leicester City 28 15 5 8 54 – 28 26 50 4 Chelsea 28 13 6 9 47 – 39 8 45 5 Manchester United 28 11 9 8 42 – 30 12 42 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

