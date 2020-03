Ole Gunnar Solskjær og Peter Whittingham. Foto: Nick Potts / PA Wire

Tidligere Solskjær-spiller Peter Whittingham (35) død: – Vil bli dypt savnet

Den tidligere Cardiff- og Aston Villa-spilleren Peter Whittingham er død, bare 35 år gammel, melder Cardiff på sine hjemmesider.

Han kjempet for livet etter å ha blitt skadd på en pub i byen Barry om kvelden den 7. mars.

– Det er med en uendelig stor sorg vi må informere våre supportere om at Peter Whittingham har gått bort i en alder av 35. Vi er knust, melder Cardiff på sine hjemmesider.

Whittingham var sentral i Cardiffs opprykk i 2013, og hadde en periode Ole Gunnar Solskjær som manager, og ifølge Manchester Evening News har Solskjær kommet med denne uttalelsen:

– Jeg er svært lei for å høre at Peter Whittingham er død. Peter var en fantastisk fotballspiller og et utrolig menneske, og jeg satte stor pris på å jobbe med ham i Cardiff. Det er vanskelig å tro at han er tatt fra oss i så ung alder, sier Solskjær.

– Peter vil bli dypt savnet, og våre tanker er hos hans familie på denne triste dagen, siteres United-manageren.

DØD: Peter Whittingham. Foto: Phil Cole / PA Wire

Whittingham har ligget til intensiv behandling på Universitetssykehuset i Cardiff. Politiet i South Wales meldte onsdag at «det på dette stadiet ikke er noen bevis eller antydning om en kriminell handling. Skaden ser ut til å være forårsaket av et tilfeldig fall».

Whittingham er en klubblegende i Cardiff, der han hadde 459 kamper og 98 mål gjennom ti år.

– Først og fremst var Peter en familiemann - og en som kunne lyse opp et rom med sin sans for humor, varme og personlighet, skriver klubben på sine hjemmesider.

Som Cardiff-spiller opplevde han å nå FA-cup-finalen i 2008, ligacup-finalen i 2012 og altså opprykk til Premier League i 2013. Han var populær hos supporterne, blant annet for sine spektakulære langskudd.

Whittingham startet karrieren i Aston Villa, der han spilte på laget som vant juniorcupen i 2002 - etter seier over Wayne Rooney og Everton.

Han etterlater seg kone og en sønn.

