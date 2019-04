MØTES: Ole Gunnar Solskjær skal prøve å demme opp for Lionel Messi i Champions Leagues kvartfinale. Foto: Manu Fernandez / Tim Ireland / AP / AP

Solskjær uenig med Guardiola om Messi: – Aldri umulig

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) holder kortene tett til brystet når det kommer til hvordan han skal stoppe Barcelonas superstjerne Lionel Messi (31).

– Hva slags plan kan du ha for å stoppe en av de beste spillerne i verden? Denne sesongen har vi spilt mot Juventus med Cristiano Ronaldo, PSG med Kylian Mbappé, Chelsea med Eden Hazard … Luís Suárez, Philippe Coutinho og Messi kommer til å holde forsvarerne våre på tå, så får vi se hvordan vi klarer det i morgen, svarer Solskjær på spørsmål om hvordan han skal stoppe argentineren.

Messi er, som vanlig, i storform i forkant av onsdagens storkamp mellom Manchester United og Barcelona på Old Trafford. 31-åringen står med ti mål på sine syv siste kamper, og scoret ett mål da Solskjær så Barcelonas 2–0-seier over Atlético Madrid fra tribuneplass denne helgen.

Da den tidligere Barcelona-treneren Pep Guardiola returnerte til Camp Nou som Bayern München-sjef i 2015, sa han at hans tidligere elev Messi er «umulig å stoppe». Det er en påstand Solskjær ikke er helt enig i.

– Han er en fantastisk spiller. Han kommer til å gå inn i historien som en av de beste individuelle spillerne noensinne. Det må jeg si. Han blir vanskelig å stoppe, men det er aldri umulig. Det er ikke som om det er Messi mot Manchester United. De har så mange gode spillere, vi kan ikke bare fokusere på én spiller. Vi vet at vi må spille mot elleve av dem, sier Solskjær.

Nordmannen var i godt humør da han møtte pressen sammen med midtstopper Chris Smalling på Old Trafford. «Hasta mañana!» (sees i morgen!), sa Solskjær muntert på spansk til de oppmøtte i salen da han reiste seg og forlot rommen.

Han smilte også under Manchester Uniteds treningsøkt tirsdag morgen, som var åpen for pressen det første kvarteret, men han har litt av hvert å bekymre seg over: Hverken Nemanja Matic eller Ander Herrera, to av hans mest brukte midtbanespillere, var til stede på treningen, og stjernespiss Marcus Rashford trente alternativt i begynnelsen av økten.

– Vi håper fortsatt at Matic kan bli klar. Herrera er trolig ute. Men Éric Bailly og Antonio Valencia er definitivt ute, sier Solskjær på pressekonferansen, i tillegg til at Alexis Sánchez fortsatt ikke er spilleklar selv om han deltok på treningen.

Om Rashford sier han:

– Han trengte litt ekstra oppvarming. Forhåpentligvis vil han ikke få noen dårlig reaksjon. Han ble med på treningen etter hvert, men kunne ikke være med på «firkant». Vi får se i morgen.

