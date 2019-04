Rotteracet om Champions League-plass: – Det er fire klubber som folder hendene

Mandag kveld har Arsenal sjansen til å presse Manchester United ut av en topp 4-plassering i Premier League. Det blir et rotterace om å komme til Champions League – og kan handle om hundrevis av millioner kroner.

– Jeg våger ikke å spekulere i hvem som er på plass 3,4,5 og 6 når sesongen er over. Det eneste jeg vet er at det er fire klubber som folder hendene og håper på at de er topp 4 etter 38 seriekamper, fastslår Viasat-kommentator Roar Stokke.

Før mandagens kamp mellom Arsenal og Newcastle er det ekstremt jevnt på tabellen:

3. Tottenham 31 kamper-61 poeng.

4. Manchester United 31 kamper – 61 poeng.

5. Arsenal 30 kamper – 60 poeng.

6. Chelsea 31 kamper – 60 poeng.

For Arsenal er seier over Newcastle mandag kveld ekstremt viktig.

– Arsène Wenger ble ledd av og litt latterliggjort da han sa at topp fire i Premier League var en premie i seg selv. Kloke Wenger hadde helt rett, mener Stokke.

– Penger, status og sportslige utfordringer gjør Champions League til et turneringsformat som de største klubbene – og de beste spillerne – vil delta i hvert år. Jobben med å skaffe nye spillere til klubbene er betydelig enklere om man er topp fire.

Roar Stokke peker på at det er to klubber som har skilt seg ut i Premier League.

– Denne sesongen er det kanskje viktigere enn noen gang, fordi det er fire klubber bak City og Liverpool som har tenkt å utjevne forspranget og handle spillere til sommeren.

– Hvem som blir nummer tre og fire er ren bingo å spekulere i. Kampprogram, skader på viktige spillere, karantene og lignende vil spille inn, mener Roar Stokke.

Han viser også til kampprogrammet, både i Premier League og Europa:

– Tottenham skal ut i tre tøffe kamper mot suverene Manchester City, inkludert Champions League. United får to kamper som stjeler oppmerksomhet mot Lionel Messi og Barcelona. Chelsea skal møte både Liverpool og Manchester United borte og Arsenal får to tøffe kamper mot Napoli i Europa League.

Arsenal tok en sterk seier over Manchester United før landslagspausen og har vunnet fire av sine fem siste Premier League-kamper, mens den femte ga uavgjort mot Tottenham. På disse fem kampene har de scoret 12 mål.

VG-tips:

HKP (0–1) Arsenal avrundet på en topp rett før landslagspausen. Nord-London-klubben feide over franske Rennes (3-0), og avanserte i Europa League. Og i den siste ligakampen ble de for sterke mot Manchester United (2–0) – en kamp der Arsenal for øvrig hadde marginene med seg. Legg merke til at begge disse matchene ble spilt hjemme i flotte Islington, Nord-London. I vante omgivelser spiller laget med en langt større energi og trygghet. Siden like før jul har Gunners vunnet ni av ti hjemmeoppgjør i alle turneringer. Igjen ser vi for oss at laget kommer til å ha ballen mye, de kommer til å angripe og de er klare for å vinne mandag aften. Newcastle har før helgens øvrige ligamatcher et pusterom på syv poeng til nedrykkssonen. Vi vil ikke fastslå at laget at laget helt har sikret ny toppseriekontrakt. Men med 3-2-1-form på seks seneste ligakamper begynner det å ligne noe. Ta med at laget har blitt påført seks strake tap på tilsvarende London-reiser. Arsenals Ramsey (mb) og Xhaka (mb) er tvilsomme, og Torreira (mb) er utestengt.

Publisert: 01.04.19 kl. 12:20

