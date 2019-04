SIKRET POENG: Kristoffer Zachariassen (midten) sørget for at Sarpsborg får med seg et poeng hjem fra Haugesund. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Zachariassen kriget inn Sarpsborg-poeng etter keeper-selvmål

(FK Haugesund - Sarpsborg 08 1–1) Kristoffer Zachariassen (25) var akkurat der han skulle da han sikret uavgjort i Haugesund for Sarpsborg 08.

Etter flott forarbeid av Steffen Lie Skålevik, måtte FKH-keeper Helge Sandvik gi retur i farlige område foran eget mål.

Der dukket Zachariassen opp og dyttet inn det som ble kampens siste scoring i Haugesund.

Dermed spilte Sarpsborg uavgjort i andre strake kamp i årets eliteserie, mens FKH tok sitt første poeng for sesongen.

– På forhånd hadde det vært greit med to poeng etter disse kampene, men sånn som det har blitt etter to kamper så er det litt surt. Jeg føler vi hadde fortjent mer, sa Kristoffer Zachariassen til Eurosport etter kampen.

Alexander Stølås’ venstrefot hadde sørget for at vestlendingene hadde initiativet til pause.

29-åringen satte ballen i mål – via stolpen og ryggen til Sarpsborg-keeper Aleksandr Vasyutin – like før halvtimen var passert. En litt uheldig Sarpsborg-keeper ble kreditert et selvmål i situasjonen.

SELVMÅL: Sarpsborg-keeper Aleksandr Vasyutin fikk store problemer med venstrefoten til Alexander Stølås. FKH-spillerens frispark traff innsiden av stolpen og ryggen til Sarpsborg-målvakten før den gikk i mål. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Sett bort fra Stølås’ frispark, var det en sjansefattig første omgang i Haugesund. Omgangen var preget av stillingskrig på midtbanen og lange innkast fra Nicolai Næss og nevnte Stølås i hver ende av banen.

– Et par av kampene vi har spilt her nede mot Haugesund har vært som å se maling tørke, så de fyller vel ikke stadion her når vi kommer neste år heller, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke til Eurosport etter kampen.

– Det har blitt akkurat slik vi så for oss, men Haugesund er litt bedre enn oss på de tingene vi skal være gode på, som duellspillet, sa Sarpsborg-midtstopper Jørgen Horn til Eurosport i pausen.

Den beskjeden nådde tydeligvis frem til lagkameratene før start i andre omgang for Sarpsborg fikk satt inn et større press mot vertene.

Det ga utslag etter 48 minutter da Zachariassen satte inn utligningen.

Strilen kunne blitt tomålsscorer få minutter senere. 25-åringen headet ballen i mål etter en corner, men målet ble anullert for offside fordi en offside-plassert lagkamerat forstyrret FKH-keeper Sandvik.

– Jeg ser bare at det er masse folk inne i feltet, men jeg tror dommeren har god oversikt. Det står vel en i ballbanen og forstyrrer keeper, så vi skal ikke lage noen stor greie ut av det, sa Bakke om anulleringen.

Stølås fikk en ny mulighet til å vise frem den presise frisparkfoten ti minutter før full tid.

På et indirekte frispark ble ballen trillet rolig mot backen som klinket til. Avslutningen endret retning i Zachariassen og ble utfordrende for Sarpsborg-keeperen, som fikk ut en hånd og dyttet ballen ut til corner.

Publisert: 07.04.19 kl. 19:50 Oppdatert: 07.04.19 kl. 20:21