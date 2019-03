LEDER LAGET: Spørsmålet blir om Kjetil Rekdal møter opp på Sør Arena lørdag ettermiddag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Starts drøm spiser trenere

Start er på vei til å kvitte seg med nok en trener. Feiden mellom IK Start og Kjetil Rekdal (50) kan ende i rettssalen – eller partene blir enige om en sluttpakke for treneren de satte på sidelinjen torsdag – to dager før seriestart i Obos-ligaen.

Det har kokt godt i Kristiansand og IK Start de siste dagene. Men signalene om misnøyen med Kjetil Rekdal skal ha vært der lenge. Det tok likevel lang tid før de nådde fram til styrene i IK Start og «Start En Drøm».

En drøm, for en trener, har i hvert fall ikke klubben vært, så langt:

* Siden «Start En Drøm» ble startet, og penger sprøytet inn i klubben, høsten 2017, har Start allerede skiftet ut en drøss med trenere. Steinar Pedersen varte i 85 dager, Mark Dempsey i 137 dager og Kjetil Rekdal i 200 dager. I tillegg har trenerne Erik Ruthford Pedersen, Bård Borgersen og Mick Priest forsvunnet. Dette har kostet flere millioner kroner.

Nå er det altså konflikt med Rekdal, som har bakgrunn i blant annet følgende:

* Fra støtteapparatet rundt Rekdal skal det ha kommet to fulle A4-sider med punkter det er reagert på i fjor høst og i vinter, når det gjelder Rekdal.

VG har fått forståelsen for at blant punktene er følgende:

* For lite tilstedeværelse på treningsfeltet. Hans assistent Morten Tandberg sa opp 13. januar, av personlige grunner (nyfødt barn, bor i Oslo-området), og Tandberg var mannen som styrte mye på feltet.

* Klubben har ikke vært fullt ut fornøyd med Rekdals fokus.

Spørsmålet er om kritikken og klagene på Rekdals væremåte og oppførsel holder til en avskjedigelse. Men styrene var samstemte om at det var riktig å ta fra Rekdal ansvaret for treninger og kamper med A-laget, selv om det var to dager før seriestart.

For selv om klubben ikke innrømmer det, så er jo i realiteten Rekdal «suspendert inntil videre». Han har fått beskjed om å «holde seg vekk fra jobb.»

Fredag skrev VG at 50-åringen hadde informert klubbledelsen om at han likevel vil møte på lørdagens serieåpning mot Aalesund.

– Du skal nesten ha gjort et lovbrudd, hvis du skal få avskjed på dagen, sier en kilde til VG.

Mens en jusekspert VG har snakket med er ikke like sikker. «Illojalitet» er ordet som trekkes fram som trolig vil bli brukt mot Rekdal, i en eventuell sak. Det kan være «grovt pliktbrudd, det behøver ikke være straffbart. Det kan, for eksempel, være «illojalt», sier en jusekspert til VG.

Trolig er det bare to utveier, ifølge jurister:

1) Partene blir enige om å skille lag, og Rekdal kompenseres. Normalt sett skal han da han lønn ut oppsigelsestiden (20 måneder), pluss -trolig – et års lønn i tillegg, som en kompensasjon for ubehaget ved situasjonen, og følgende av det som har skjedd.

2) Partene blir ikke enige, begge står på sitt, ingen vil gi seg, og det ender med rettssak – trolig til høsten.

At Rekdal kommer inn igjen, trener og leder laget, er svært usannsynlig.

25 trenerskifter på 39 sesonger, har IK Start hatt siden seriegullet i 1980. Siden 1996 er det ingen klubber i Norge som har rykket ned oftere fra Eliteserien enn Start: Syv ganger.

Kjetil Rekdal har hatt suksess som fotballtrener i Norge, men alltid vært kontroversiell. Han har seriegull med Vålerenga i 2005 – og to cupmesterskap med Aalesund. Rekdal klarte ikke å redde Start fra nedrykk i fjor høst. Klubben lå som nummer 11, fem poeng fra direkte nedrykk fire runder før slutt. Men Rekdal og Start tapte de fire siste kampene – og rykket ned på dårligere målforskjell enn Stabæk.

Publisert: 30.03.19 kl. 08:37