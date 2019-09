UENIGE: Dommer Svein Oddvar Moen og Glimts Amor Layouni hadde mange uenigheter. Foto: Mats Torbergsen

Glimt-profiler kaller Svein Oddvar Moen arrogant

BODØ (VG) (Bodø/Glimt - Stabæk 3–3) Etter at Glimt spilte uavgjort mot Stabæk, og tapte terreng i gullstriden, gikk både Patrick Berg og Amor Layouni til angrep på dommer Svein Oddvar Moen.

Oppdatert nå nettopp







– Han er veldig arrogant, det går ikke an å prate med han, sukket en frustrert Layouni til VG i mixed zone etter kamp.

Svensken, som hadde drakta nedsølt i blod etter et sår fra halsen, mente Glimt ble bortdømt i flere situasjoner. De fikk blant annet en scoring annullert, mens han mente de burde hatt frispark rett i forkant av 3–2-scoringen til Stabæk.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Spillere kan gjøre en dårlig kamp, dommere kan, men det er frustrerende å ikke kunne prate med han, fortsatte svensken.

– Han er litt arrogant, det er kanskje bare sånn han er, men jeg synes ikke dommere skal være sånn, forklarer Patrick Berg til VG.

Glimt-trener Kjetil Knutsen sier til VG at han opplevde at Glimt fikk flere situasjoner med seg, men at han ikke opplevde Moen som arrogant.

VG fikk ikke snakke med Svein Oddvar Moen etter kampen søndag. Han har heller foreløpig ikke svart på VGs henvendelse på telefon.

Glimt er nå tre poeng bak ledende Molde.

Ga vekk ledelsen

Håkon Evjen sendte Glimt oppskriftsmessig i ledelsen, og vertene styrte alt på Aspmyra endret kampen karakter.

Ut av ingenting reduserte Ola Brynildsen, og rett før pause fikk Stabæk straffe etter at Patrick Berg sparket ballen opp i armen på seg selv. Straffen ekspederte Emil Bohinen i mål.

Etter hvilen fortsatte kampbildet med at Glimt skapte sjanser og dominerte banespillet, men Sandberg i Stabæk-målet sto en kjempekamp. Han hadde flere klasseredninger. Samtidig sover nok Ole Amund Sveen dårlig i natt, han bommet på mål fra kun et par meters hold.

Med 15 minutter hadde Glimt en ball i mål, men Svein Oddvar Moen annullerte for angrep på keeper.

Sluttdrama

Men på slutten eskalerte det.

Amor Layouni utlignet på straffe. En straffe dommer Svein Oddvar Moen aldri hadde trengt å gi, da Glimt scoret i det han blåste for straffespark.

Deretter scoret Luc Kassi 3–2. Da raste Glimt-spillerne mot den erfarne kamplederen. De mente nemlig at Yaw Amankwah burde vært utvist kun sekunder i forkant, da han dyttet Phillip Zinckernagel som bakerste mann.

Fem minutter på overtid reddet vertene det ene poenget. Ballen falt til innbytter Jens Petter Hauge inne i feltet på en corner, og han fikk den i mål via et Stabæk-bein.

– Dette er en kamp vi burde vunnet og punktert på 1–0 da vi hadde momentum, oppsummert Knutsen.

– Det er mye som skjer på slutten. Det er veldig blandede følelser. Vi taper to poeng på slutten, men vi har tatt poeng mot et bra hjemmelag som ligger helt i toppen, sier Stabæk-sjef Janne Jönsson til VG.

Publisert: 15.09.19 kl. 19:55 Oppdatert: 15.09.19 kl. 20:45







Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 21 14 4 3 50 – 21 29 46 2 Bodø/Glimt 21 13 4 4 49 – 33 16 43 3 Odd 21 11 5 5 31 – 25 6 38 4 Rosenborg 21 10 6 5 34 – 26 8 36 5 Brann 21 9 5 7 28 – 23 5 32 6 Kristiansund 21 9 5 7 27 – 22 5 32 7 Viking 21 8 6 7 33 – 32 1 30 8 Vålerenga 20 7 6 7 34 – 30 4 27 9 FK Haugesund 21 6 8 7 29 – 25 4 26 10 Lillestrøm 21 7 4 10 27 – 35 -8 25 11 Stabæk 21 6 6 9 25 – 30 -5 24 12 Tromsø 21 6 4 11 25 – 43 -18 22 13 Mjøndalen 21 4 9 8 27 – 37 -10 21 14 Ranheim 21 5 4 12 23 – 37 -14 19 15 Strømsgodset 21 5 4 12 23 – 39 -16 19 16 Sarpsborg 08 20 2 10 8 22 – 29 -7 16 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

Mer om