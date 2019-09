NERVER: Ole Gunnar Solskjær, her med Leicester-manager Brendan Rodgers under lørdagens kamp, har ofte fått oppleve spenningen av et straffespark til Manchester United denne sesongen. Men to av de fire forsøkene har endt med bom. Foto: ANDREW YATES / Reuters

Slik forklarer Solskjær trenden som vekker oppsikt

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) har sett sitt Manchester United skaffe fire straffespark på bare fem Premier League-runder.

Nå nettopp







Statistikken vekker oppsikt på sosiale medier og irriterer naturlig nok de som ikke holder med «de røde djevlene». Særlig når den sammenlignes med resten av ligaen: Manchester United har skaffet 40 prosent av alle straffene i Premier League denne sesongen, og ingen av de resterende 19 lagene har fått mer enn én straffe hver. 14 av 20 lag har ikke fått en eneste.

Disse har fått straffe i Premier League Manchester United – 4 Manchester City – 1 Wolverhampton – 1 Bournemouth – 1 Tottenham – 1 West Ham – 1

– Og vi burde hatt flere. I hvert fall et par, avbryter Solskjær mens VG legger frem tallene for ham etter at Marcus Rashford både skaffet og scoret straffen som sikret en uvurderlig 1–0-seier over Leicester lørdag ettermiddag.

Kanskje enda mer oppsiktsvekkende er statistikken som trekkes frem av Opta-analytiker Duncan Alexander på Twitter: 11 prosent av alle straffene Manchester United har fått i Premier League-historien, har blitt tildelt i løpet av de siste 400 dagene. Flesteparten under Solskjærs ledelse.

les også Rekordkjøpet ble skjelt ut av «eksen» – hylles av Solskjær

Siden nordmannen tok over som manager har laget hans skaffet 13 straffespark.

– Hva er det som gjør at dere får så mange straffer?

– Jeg tror det er typen spillere vi har. De har raske føtter og gode tekniske ferdigheter. Og de fleste av straffene har ikke engang vært diskuterbare. Vi har gode driblere, og når vi får Anthony (Martial) tilbake, så er jeg sikker på at vi kommer til å skape mange straffesituasjoner. Med VAR får man dem oftere enn man ikke får dem, sier nordmannen etter straffemålet du kan se her:

Det er det ikke alle som er like fornøyde med, som denne Arsenal-supporteren som kaller det «galskap»:

«Det er bare tre ting som er sikkert i livet – døden, skatt og at Manchester United får straffer», spøker den russiske fotballeksperten Artur Petrosyan på Twitter.

På sesongens fem første seriekamper har Manchester United skaffet like mange straffespark som ni av 20 lag i Premier League gjorde i løpet av hele forrige sesong. Det inkluderer topplag som seriemester Manchester City og fjerdeplass Tottenham.

Problemet er at de kun har scoret på to av straffene: Paul Pogba bommet mot Wolverhampton, Rashford gjorde det samme mot Crystal Palace, og straffesløseriet har utgjort et av sesongstartens største diskusjonstemaer rundt Manchester United.

les også Solskjær svetter over stjernens fremtid: – Har troen på at vi kan overbevise ham

Likevel virket Rashford helt uanfektet da han sendte Kasper Schmeichel feil vei foran et nervøst Old Trafford-publikum.

– Alle spisser har bommet på straffe. Jeg har sett Diego Maradona og Lionel Messi bomme. Michel Platini og Zico, min favorittspiller gjennom tidene, bommet i samme kamp. Du må bare ha selvtillit nok til å ta det igjen neste gang. Hva er det verste som kan skje, sier Solskjær.

– Hva synes du om Rashfords prestasjon generelt?

– Han tilbyr laget noe. Han vet at vi ikke ga ham nok muligheter til å løpe i bakrom. Han blir mer moden. Han vet at det ikke bare handler om mål. I dag handlet det om å holde sammen som lag, vi var nødt til å forsvare, og det var godt å se at vi klarte å forsvare oss dypt uten å få sjanser imot, sier Manchester United-manageren.

Publisert: 15.09.19 kl. 04:59







Premier League Sesong 2019/2020 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Liverpool 5 5 0 0 15 – 4 11 15 2 Manchester City 5 3 1 1 16 – 6 10 10 3 Tottenham Hotspur 5 2 2 1 11 – 6 5 8 4 Manchester United 5 2 2 1 8 – 4 4 8 5 Leicester City 5 2 2 1 6 – 4 2 8 6 Chelsea 5 2 2 1 11 – 11 0 8 7 Arsenal 4 2 1 1 6 – 6 0 7 8 Everton 4 2 1 1 4 – 4 0 7 9 West Ham United 4 2 1 1 6 – 7 -1 7 10 Southampton 5 2 1 2 5 – 6 -1 7 11 Crystal Palace 5 2 1 2 3 – 6 -3 7 12 Norwich City 5 2 0 3 9 – 12 -3 6 13 Burnley 5 1 2 2 6 – 7 -1 5 14 Sheffield United 5 1 2 2 5 – 6 -1 5 15 Brighton & Hove Albion 5 1 2 2 5 – 8 -3 5 16 AFC Bournemouth 4 1 1 2 5 – 8 -3 4 17 Newcastle United 5 1 1 3 4 – 8 -4 4 18 Aston Villa 4 1 0 3 4 – 6 -2 3 19 Wolverhampton Wanderers 5 0 3 2 6 – 10 -4 3 20 Watford 4 0 1 3 2 – 8 -6 1 Plassering Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk Se mer statistikk for Premier League på VG Live.

Mer om