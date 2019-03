Sterling-show da England knuste Tsjekkia

(England-Tsjekkia 5–0) Raheem Sterling (24) var utskjelt og latterliggjort for manglende scoringer på landslaget. Det stilnet etter to mål mot Spania i oktober, og i kveld ordnet han like godt hat trick.

– Det var en herlig prestasjon av laget, og jeg er glad for å hjelpe laget til seieren. Jeg har troen på meg selv, og jeg prøver å komme i posisjoner der jeg kan avslutte uten å bekymre meg for noe. Den første scoringen var den jeg likte best, sa Sterling til ITV.

England fikk en perfekt åpning på EM-kvalifiseringen, og enda mer selvtillit før bortemøtet med Montenegro førstkommende mandag.

– Systemet vårt i kveld passet definitivt Raheem - 4–3–3 med offensive vinger. Det var en glimrende lagprestasjon, vi presset og gjorde det vanskelig for dem, fikk scoringene og var kliniske, oppsummerte kaptein Harry Kane til ITV.

Sterling hadde ikke scoret for England på tre år før han herjet med spanjolene, og samtidig har han vært i kanonform for Manchester City. Nå er det ingen som gjør narr av scoringstørken lenger, og mot Tsjekkia gikk det aller meste 24-åringens vei.

England var spesielt effektive i første omgang, og da Sterling kastet seg frem og styrte inn 1–0 etter innlegg fra Jadon Sancho var det lagets første skikkelige sjanse - i det 24. minutt.

Men tsjekkerne skapte ingenting, og på tampen av omgangen ble Sterling skviset av to tsjekkere inne i 16-meteren. Dommeren dømte straffe, og Harry Kane ordnet 2–0.

Etter pausen ble det flere sjanser til begge lag, og Sterling var noe heldig da en pasning fra Kyle Walker havnet i bena hans etter en times spill. Men det var ikke ferdigscoret, og vendingen og avslutningen var lekker. Tsjekkia-keeper Jiri Pavlenka kunne bare strekke seg uten å nå frem

Syv minutter senere hadde Sterling flyt igjen. Han skjøt fra 20 meters hold, og ballen traff Ondrej Celustka slik at den skiftet retning. Mens Pavlenka sprellet i hjørnet spratt ballen inn midt i målet.

Så ble Sterling byttet ut, til hyllest fra drøyt 80.000 tilskuere på Wembley.

Etter 83 minutter rotet Tomas Kalas ballen i eget nett etter at keeper måtte gi retur på et skudd fra innbytter Callum Hudson-Odoi.

EM-kvalifisering:

Gruppe A:

Bulgaria – Montenegro 1-1 (0-0)

Mål: 0-1 Stefan Mugoša (50), 1-1 Todor Nedelev (str. 82).

England – Tsjekkia 5-0 (2-0)

Mål: 1-0 Raheem Sterling (24), 2-0 Harry Kane (str. 45), 3-0 Sterling (62), 4-0 Sterling (68), 5-0 Tomás Kalas (selvmål 84).

82.575 tilskuere.

Gruppe B:

Luxembourg – Litauen 2-1 (1-1)

Mål: 0-1 Fiodor Cernych (14), 1-1 Leandro Barreiro (45), 2-1 Gerson Rodrigues (55).

Portugal – Ukraina 0-0

Gruppe H:

Albania – Tyrkia 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Burak Yilmaz (21), 0-2 Hakan Çalhanoglu (55).

Andorra – Island 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Birkir Bjarnason (22), 0-2 Vidar Örn Kjartansson (80).

Moldova – Frankrike 1-4 (0-3)

Mål: 0-1 Antoine Griezmann (24), 0-2 Raphaël Varane (27), 0-3 Olivier Giroud (36), 0-4 Kylian Mbappé (87), 1-4 Vladimir Ambros (89).

