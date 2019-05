NEDTUR PÅ FLERE FRONTER: Tore Reginiussen fortviler etter kampen mot Strømsgodset 22. april. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Trønderne ser ut til å svikte RBK – igjen

TRONDHEIM/OSLO (VG) Sesongen har vært en enorm nedtur for Rosenborg. Nå ligger det an til en ny publikumsnedtur når Sarpsborg 08 kommer til Lerkendal i kveld.

Ved 14.30-tiden opplyser daglig leder Tove Moe Dyrhaug at det er solgt rundt 10.000 billetter til kveldens kamp.

– Jeg tipper vi ender opp på samme nivå som sist, et sted mellom 11.000 og 12.000. Søndager klokken 20.00 mister vi distriktene og barnefamiliene, og det snør i tillegg, sier Dyrhaug til VG.

Rosenborgs tilskuersnitt så langt i år, etter hjemmekamper mot Odd og Strømsgodset, er på 11.545. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med fjorårets snitt på 16.426, da de vant seriegullet. Til nå i år er situasjonen snudd på hodet. Fem serierunder har gitt to poeng, null seire og sisteplass på tabellen så langt for trønderklubben.

– Vi ønsker selvsagt flere publikummere på Lerkendal, og vi jobber for å få flere folk til stadion igjen, svarer Dyrhaug på spørsmål om tendensen er bekymringsfull.

MANGE LEDIGE SETER: Even Hovland i aksjon mot Strømsgodset på Lerkendal i april. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

De tre mai-kampene i fjor mot Ranheim, Lillestrøm og Brann hadde til sammen 62.000 Lerkendal-besøkende. Det spørs om årets mai blir like lys for RBK, som møter Haugesund (‪16. mai‬) og Mjøndalen (‪19. mai‬) i de to neste hjemmekampene.

RBK har hatt tilskuersnitt på over 12.000 hvert eneste år siden 2001.

Lørdag møtte RBK-fansen opp på trening for å gi laget støtte før søndagens kamp mot Sarpsborg 08. «Sammen snur vi det», sto det på banneret ved RBKs treningsfelt på Lerkendal.

– Vi synes egentlig at vårt oppmøte på trening sier mye i seg selv, og tenker at det blir en avsporing å snakke så mye om det. Her er det handling som teller, sier Kjernen-talsmann Espen Viken til VG om supporteraksjonen som slik ut:

Sarpsborg-trener Geir Bakke, som var ønsket som Rosenborg-trener før jul i fjor, tror det blir tett og jevnt på Lerkendal i kveld.

– Begge lag har sitt å stri med i forskjellige deler av spillet sitt. Dette handler om å være den beste utgaven av seg selv. Men historikken sier at det er vanskelig å komme til Lerkendal, sier Bakke til VG.

– Vi forholder oss til at vi møter standardutgaven av Rosenborg, altså en god Rosenborg-utgave. De var veldig bra i store deler av 0-0-kampen mot Strømsgodset, og hadde fortjent mer der, mener Bakke.

Han vil helst ikke snakke så mye om RBK-interessen i vinter.

– Nei, det har jeg ikke brukt noe tid på. Det var en beslutning som ble tatt ganske raskt, og det er langt fra nysgjerrighet på hverandre til reelle forhandlinger, sier han.

Sarpsborg 08 er det eneste ubeseirede laget i Eliteserien så langt i år. Men fire uavgjorte på fem kamper gjør at det ikke er altfor mye å rope hurra for.

– Nå handler det om å være mer presise, distinkte og kraftfulle på den siste tredelen. Vi må gjøre det vi har gjort med litt større kvalitet, sier Bakke.

Publisert: 05.05.19 kl. 15:46 Oppdatert: 05.05.19 kl. 16:10