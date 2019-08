STRAFFESCORING: Tommy Høiland scoret på straffen som sikret tre viktige Viking-poeng. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Sarpsborg på vei mot viktig poeng - så fikk Viking en sen straffe

(Viking - Sarpsborg 2–1) Etter en kjedelig første omgang, bød den andre omgangen på tre scoringer, rødt kort og straffespark.

– Ubeskrivelig. Det er så viktig, smiler Vikings kaptein Zlatko Tripic til Eurosport etter at Viking slo Sarpsborg 2–1.

Viking brukte lang tid på å komme i gang hjemme mot Sarpsborg, og fikk først dampen opp mot slutten av første omgang. Den tok de vare på etter hvilen, og åtte minutter ut i andre omgang førte Viking-kaptein Zlatko Tripic hjemmelaget i føringen.

Etter 73 minutter fikk Sarpsborg innkast høyt i banen. Joachim Thomassen kastet langt i boks til Magnas Ødegaard som stusset videre i feltet. Bak ham sto stopperkollega Bart Straalman og stusset ballen videre inn til 1–1 for Sarpsborg.

Men to minutter før ordinær tid var ute, pekte dommer på krittmerket. Tripic ble lagt i bakken, og straffen dunket Høiland med en rå kraft opp i høyre hjørne.

FRUSTRERT: Amin Askar var tydelig frustrert på banen, og ble utvist. Han slaktet så dommeren etter kampslutt. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Tatt ut av intervju etter dommerslakt

Etter en traust første omgang tok det fyr i Stavanger i den andre omgangen. Sarpsborgs Amin Askar fyrte på dommer Sigurd Smehus Kringstad etter å ikke ha fått et frispark, og kjeftet på seg sitt andre gule kort for kvelden. Dermed ble han sendt i dusjen i det 68. minutt.

– De kåra (Kristoffer) Løkberg til banens beste, men jeg er usikker på det. Det var dårlig dømt i dag. Det var et tema i pausen at vi fikk litt mot oss, forteller Amin Askar til Eurosport etter kampslutt.

Etter Askars svar i intervjuet kom en fra støtteapparatet til Sarpsborg og hentet Askar ut fra intervjuet.

Viktige poeng

Kampen mellom Viking og Sarpsborg var en viktig kamp for begge lag. Sarpsborg lå før kampen på 15. plass med kun 14 poeng, mens Viking lå på 10. plass med 19 poeng. Tre poeng for Sarpsborg kunne altså bety riktig retning i form av å kjempe seg ut av nedrykksstriden mens for Viking ville tre poeng holde dem mer unna kampen om overlevelse i Eliteserien.

Og det bar første omgang preg av. Det var to lag som forsvarte egen boks, og slet offensivt. Det var ikke før tampen av første omgang ting begynte å rulle offensivt for Viking, og Even Østensen som fikk tillit fra start stanget ballen i stolpen for de mørkeblå fra Stavanger etter 41 minutter.

