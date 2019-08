Molde på tabelltopp etter «Lekestue»: – Jeg er fôle fornøyd

TRONDHEIM (VG) (Ranheim-Molde 2–3) Med Leke James og Mathis Bolly i storform, gjorde et reservepreget Molde-lag akkurat nok til å slå den blåhvite naboen i nord.

Erik Eikebrokk

Oppdatert nå nettopp

To mål av Leke James - ett i hver omgang - var nok til at Molde gjenerobret førsteplassen i Eliteserien.

– Det var en tøff kamp. Vi kjempet og kjempet, og tok de tre poengene til slutt, sier James til VG.

Men ett påskrudd Ranheim-lag hadde fortjent poeng, og var nære utligning flere ganger.

– Vi slipper inn tre mål på fire sjanser, så vi skal være fornøyd med at vi gir Molde trøbbel. Til tider strever de veldig, og til tider syns jeg vi spiller dem ut. Vi hadde fortjent bedre i dag, sier Ranheim-trener Svein Maalen.

– Det var en tøff kamp. I dag byttet vi en del og mistet noen relasjoner, men guttene stod på. Jeg er fole fornøyd med at vi viser at vi også kan vinne tette og tøffe kamper som dette. Det er et stort pluss for meg at vi ikke trenger å kontrollere kampene hele tiden, men drar det i land, sier Molde-trener Erling Moe til VG.

Seks endringer

Moe hvilte seks av spillerne som startet torsdagens returoppgjør mot Aris Thessaloniki. Helten fra den kampen, Mathis Bolly, var én av dem som kom inn på laget.

Oslo-gutten fra Elfenbenskysten startet dermed sin første eliteseriekamp for Molde. Og han brukte ikke lang tid på å markere seg.

Bare sju minutter var spilt da Bolly tjuvstartet i løpsduellen med Ranheim-veteran Øyvind Storflor, og ble spilt gjennom. Innlegget traff rett på hodet til Fredrik Sjølstad, som headet ned til Leke James, som fikk en enkel jobb med å sikre Molde-ledelse fra tre meters hold.

Molde åpnet kampen best, men kort tid etter scoringen kom Ranheim merkbart mer med. Utligningen etter 28 minutter var derfor intet mindre enn fortjent.

Utligning

Den utlånte RBK-eren Olaus Skarsem dro seg nok en gang elegant fri på høyre, og slo pasningen tilbake i banen. Michael Karlsen kunne skutt på første, men fikk tid til å dempe ballen. Molde-keeper Craninx reddet skuddet fra Karlsen, men kunne ikke hindre Erik Tønne i å bredside inn utligningen.

Ranheim kan ikke si at de ikke hadde blitt advart, men åtte minutter før pause satte Molden igjen fart på en kontring. Nok en gang var Bolly involvert, og nok en gang ble pasningen slått bakover til en fremadstormende medspiller.

Ranheim-spillerne ble for passive, og Martin Ellingsen bredsidet ballen kontant i mål nede til høyre for Ranheim-keeper Even Barli.

Seiersmålet

Tre minutter ut i andre omgang var oppskriften mye av det samme. Molde vant ballen høyt og satte fart på rett mot Ranheim-målet.

Erling Knudtzon viste både vilje og dyktighet idet han kranglet seg forbi på høyre kant. Pasningen sideveis til Leke James var langt fra ferdigscoret, men da James banket ballen i krysset var det med god grunn at «Tornekrattet» sang av full hals.

«Lekestue, Lekestue, Lekestue».

– Det er en god følelse å score. Andremålet var nydelig. Erling gjorde jobben i forkant, og fant meg. Jeg siktet meg inn på krysset, sier James til VG.

Mer spenning

Men da Molde-fansen så ut til å kunne forberede seg på «top of the league-party», kjempet Ranheim seg inn i kampen igjen.

Mon tro om det var det tøffe kampprogrammet som spilte inn, men det var hjemmelaget som dominerte sist halvdel av andre omgang. Innbytter Ola Solbakken brukte bare sekunder fra han entret matta til han stanget inn reduseringen.

I neste angrep kunne han gjentatt bedriften, men Molde slapp med skrekken. Nærmere kom ikke Ranheim, som vant sjansestatistikken 5–4.

Publisert: 18.08.19 kl. 19:54 Oppdatert: 18.08.19 kl. 20:47

