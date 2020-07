ROTTERACE: Ole Gunnar Solskjær er klar for en hektisk sesongavslutning med beinhard kamp om de siste to Champions League-plassene. Nuno Espírito Santo, Brendan Rodgers og Frank Lampard er managerne som kan stikke kjepper i nordmannens United-hjul. Foto: NTB Scanpix

Solskjær tror på thrilleravslutning: – Kommer til å bli livsviktig

Seks kamper gjenstår for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær i årets Premier League-sesong. Nordmannen tror ikke kampen om Champions League-plassene bli avgjort før helt på tampen.

– Den siste runden kommer til å bli livsviktig, sa Solskjær om sesonginnspurten på fredagens pressekonferanse.

Og Manchester United-manageren er nok inne på noe. Slik er situasjonen rundt den livsviktige 3. og 4.-plassen (som gir spill i Champions League neste sesong) før de siste seks rundene:

3. plass: Leicester, 55 poeng

4. plass: Chelsea, 54 poeng

5. plass: Manchester United, 52 poeng

6. plass: Wolverhampton, 52 poeng

Og i siste serierunde spiller Leicester mot Manchester United og Chelsea mot Wolverhampton. Det er med andre ord duket for en skikkelig thrilleravslutning i Premier League.

– Jeg kan ikke se for meg at noen vil ha en tre poengs ledelse inn til den runden, så det ser ut til å bli veldig spennende. Det er så mange kamper på kort tid, og mye kan skje, men ja: Jeg tror det vil bli avgjort i siste kamp, sier Solskjær.

KJEMPER PÅ TO FRONTER: Ole Gunnar Solskjær klarte med nød og neppe å ta sitt Manchester United til semifinalen i FA-cupen. Der møter de Chelsea, og kampen spilles midt i den tøffe sesongavslutningen i Premier League. Foto: CATHERINE IVILL / POOL

Leicester og Chelsea kastet vekk sitt forsprang ned til Manchester United på onsdag, mens Solskjærs menn på sin side ikke har tapt en fotballkamp siden januar. Siden coronacomebacket står de røde djevelene med en målforskjell på 9–2, og spillere som Anthony Martial og Bruno Fernandes har vært brennhete.

Den gode United-formen førte til at Liverpool-legende Michael Owen meldte på Manchester United i tittelkampen i Premier League neste sesong, men Sky Sports-ekspert og tidligere Manchester United-back Gary Neville ville dra litt i håndbrekket:

– De har en tropp som definitivt har forbedret seg, men det er fortsatt en jobb som må gjøres i overgangsvinduet for at dette skal bli et tittellag. Jeg tror de trenger tre-fire spillere av samme kvalitet som Bruno Fernandes for å utfordre om tittelen, sa 45-åringen på Sky Sports før onsdagens kamp.

Solskjær er enig med sin tidligere lagkamerat.

– Gary har rett i mye av det han sier, og vi kan absolutt ikke tenke at vi er der vi skal være ennå. Hvis du ser på tabellen, så er vi ikke i nærheten av der vi skal være. Vi har så mye som må gjøres fortsatt, svarte Solskjær, og la til:

– Så det kommer til å bli en veldig viktig sommer, definitivt.

Et av navnene som dukker hyppigst opp i ryktespaltene rundt Manchester er det britiske Dortmund-stjerneskuddet Jadon Sancho. 20-åringen valgte å forlate akademiet til Manchester City til fordel for det tyske storlaget som 17-åring, og det har vært en gedigen suksess.

Denne sesongen sto han for spinnville 17 mål og 17 målgivende i Bundesliga og Transfermarkt verdsetter vingen til 130 millioner pund. En sånn prislapp ville i så fall gjort ham til den fjerde dyreste spilleren gjennom tidene.

les også Woodward med advarsel før sommervinduet: – Tøffe tider i vente

Solskjær har måttet tåle mange spørsmål om den unge briten i sin tid som Manchester United-manager, men fredag fikk han et litt mer generelt spørsmål om unge spillere som tar sjansen i utlandet. Da dro han opp en norsk kjenning som eksempel:

– Det er en risiko noen velger å ta, men noen gjør det bra. Jeg var 23 da jeg kom til United, mens John Arne Riise, som kommer fra et lignende område som meg, dro til Monaco som 16-åring. Vi har begge vunnet Champions League, så det er flere veier som leder til samme destinasjon, sa han.

AKTUELL: Erling Braut Haalands britiske Dortmund-lagkamerat Jadon Sancho linkes jevnt og trutt til Manchester United. Foto: Bernd Thissen / DPA POOL

Publisert: 03.07.20 kl. 23:23

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 32 28 2 2 70 – 25 45 86 2 Manchester City 32 21 3 8 81 – 33 48 66 3 Leicester City 32 16 7 9 60 – 31 29 55 4 Chelsea 32 16 6 10 57 – 44 13 54 5 Manchester United 32 14 10 8 51 – 31 20 52 VIS MER Champions League

