EKSPERT: Jamie Carragher, her på jobb for Sky Sports. I midten står hans gamle Liverpool-lagkamerat John Barnes. Helt til høyre står Jürgen Klopp. Foto: CARL RECINE / X03807

Carragher fryktet at Klopp ville bli en flopp: – I ekstase over å ha tatt så feil

Jamie Carragher spilte for Liverpool fra 1996 til 2013, og fikk aldri oppleve å vinne ligaen. Det trodde han heller ikke Jürgen Klopp kom til å gjøre.

Nå nettopp

Men, som han nå skriver i en spalte for den britiske avisen The Telegraph:

– Han står nå i VIP-suiten sammen med Kenny Dalglish, Joe Fagan, Bob Paisley og Bill Shankly.

Liverpool ble onsdag kveld seriemestere etter at Manchester City gikk på et 1–2-tap borte mot Chelsea. I skrivende stund, idet syv kamper gjenstår av Premier League-sesongen, har de en ledelse på spinnville 23 poeng ned til tabelltoeren.

Det var med andre ord bare et spørsmål om tid før ligagullet returnerte til Merseyside. I videovinduet under kan du se scoringene som sørget for at Liverpool ble seriemestere onsdag:

Jürgen Klopp har nå ledet Liverpool til Champions League-triumf, gjort dem til vinnere av klubb-VM, og nå, deres første ligagull på 30 år. Tyskeren har – naturligvis – blitt både hyllet og rost opp i skyene, men Carragher skriver at han ikke trodde Klopp ville få det til da han ble ansatt i 2015.

Han trodde faktisk ingen ville få det til. Han fryktet at Liverpool aldri ville vinne ligaen igjen.

– Det spilte ingen rolle hvem som var manager. Det spilte ingen rolle at jeg mente at Fenway Sports Group var gode eiere. Jeg kunne ikke se hvordan Liverpool skulle kjempe om gull uten en investering fra en som Roman Abramovitsj (Chelsea) eller Sheikh Mansour (Manchester City), skriver han.

– Det inntrykket ble bare forsterket da Manchester City lokket til Pep Guardiola til England. Jeg trodde Guardiola vs. José Mourinho kom til å bli den neste store Premier League-duellen. Og at Klopp skulle kjempe mot Arsène Wenger og Mauricio Pochettino om topp fire.

Og så legger han til:

– Jeg er i ekstase over å ha tatt så feil.

Liverpool-legenden Glenn Hysén snakket med VG på telefon etter at ligagullet var i boks onsdag kveld. Også han var full av lovord om Klopp:

En annen som tok feil, var Gary Neville. Han uttalte seg om Liverpools gullsjanser i fjor. Det spørs om ikke Sky Sports-eksperten angrer på det nå:

– Jeg kan garantere deg at Manchester United vinner ligaen igjen. De kommer til å vinne ligaen, og jeg tror, med all respekt, at de gjør det før Liverpool vinner ligaen.

Carragher husker naturligvis dette, og publiserte følgende bilde av Manchester United-legenden Neville – iført Liverpool-drakt – på Twitter:

Publisert: 26.06.20 kl. 11:14

