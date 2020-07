King-hands ødela for nedrykkstruede Bournemouth

(Bournemouth – Tottenham 0–0) Callum Wilson trodde han hadde sikret Bournemouth tre livsviktige poeng, men en berøring fra hånda til Joshua King gjorde at VAR grep inn.

Oppdatert nå nettopp

Med fire poeng opp til West Ham og Watford på sikker plass, trengte Joshua King og Bournemouth desperat en seier hjemme mot Tottenham. Etter en relativt sjansefattig kamp kom de virkelig store sjansene da man bikket 90 minutter.

Inne i feltet kastet Callum Wilson seg bakover med et brassespark og hjemmelaget feiret febrilsk. De fikk imidlertid ikke være i lykkeland lenge, da reprisene viste at ballen så vidt var innom hånda til King på veien mot mål. Dermed annullerte VAR scoringen helt korrekt.

– Jeg løp mot mål for å være på returen, og kjente at den traff hånden. Jeg visste at det kom til å skje, så det var derfor jeg ikke feiret helt, sier King til britisk tv ifølge TV 2.

Et par minutter etterpå inntok King servitørrollen. Pasningen mot Harry Wilson var utsøkt, men førsteberøringen hans var litt for svak, og han fikk akkurat ikke lobbet ballen over Hugo Lloris i Tottenham-målet.

VIA HÅNDA: Bildene viste klart at ballen gikk via hånda til Joshua King. Foto: MATT DUNHAM / X01449

Dermed ebbet kampen ut i 0–0, et resultat som egentlig ikke var nok for noen av lagene. Tottenham trengte også en seier for å virkelig melde seg på i kampen om plassene for spill i Europa, men leverte en svak kamp.

les også Rafael van der Vaart slakter Harry Maguire – igjen: – Han ler av alle

Riktignok kunne de nok ha fått straffespark etter fem minutter, da King løp ned Harry Kane på et hjørnespark, men dommer Paul Tierney vinket spillet videre.

– De har større problemer enn den avgjørelsen, for lagets han har vært elendige. Veldig, veldig svake. Den eneste trøsten for (José) Mourinho er at de ikke kan være noe dårligere. De må gjøre endringer, sa Roy Keane i Sky Sports-studioet i pausen.

SKADET: Adam Smith ble båret ut på båre etter å ha fått seg en smell i hodet i andre omgang. Foto: Neil Hall/NMC Pool / PA Wire

Tottenham gjorde to bytter i pausen og hevet seg noe, men klarte aldri å sette Aaron Ramsdale på noen nevneverdige prøver. Faktisk endte de kampen uten skudd på mål.

Den andre omgangen ble også sterkt preget av skaden til Adam Smith, som lå nede i flere minutter før han ble båret ut på båre.

– Fæle, fæle bilder. Fryktelig, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad om hendelsen.

Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent.

– Først var han bevisstløs, så ville han spille videre. Han er en kriger. Jeg håper det går bra med ham. Det er skremmende når, ikke bare når det skjer med en lagkamerat, men med enhver fotballspiller som ligger på bakken og sliter med å puste, sier King til britisk tv ifølge TV 2.

– Etter to minutter ville han spille videre, men vi sa at han burde få seg litt hvile, sier nordmannen.

King headet også ballen i mål etter 85 minutter, men da hadde allerede dommeren blåst av spillet for en offside.

På overtid fikk altså Bournemouth et par eventyrlige sjanser, men da de ikke klarte å sette dem i mål, ble det 0–0. Det er faktisk også det første poenget Bournemouth har tatt på de fem kampene etter coronapausen. Dermed trenger hjemmelaget et lite mirakel for å holde seg i Premier League. I sine siste fire kamper møter de Leicester, Manchester City, rival Southampton og Everton.

De to sistnevnte møtte hverandre for øvrig samtidig som Bournemouth-Tottenham. Der fortsatte Danny Ings den elleville målformen med sitt 19. mål for sesongen. Richarlison utlignet like før pause og kampen endte også 1–1.

Publisert: 09.07.20 kl. 21:09 Oppdatert: 09.07.20 kl. 21:41

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 34 30 2 2 75 – 26 49 92 2 Manchester City 34 22 3 9 86 – 34 52 69 3 Chelsea 34 18 6 10 63 – 46 17 60 4 Leicester City 34 17 8 9 64 – 32 32 59 5 Manchester United 34 15 11 8 56 – 33 23 56 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Fra andre aviser