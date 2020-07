Solskjær demper «hypen»: – Skulle vunnet med fem mål i alle

Ole Gunnar Solskjær vil ikke høre snakk om at Manchester United-laget hans er en suksess ennå. Han mener laget scorer for lite mål tross ny storseier.

Oppdatert nå nettopp

Etter nok en tremålsseier spilte Solskjær ned oppmerksomheten rundt den historiske seiersrekken, da laget ble det første laget i Premier Leagues historie (siden 1992/93) som klarte å vinne fire på rad med tre mål.

– Vi skulle vunnet med fem mål i alle. Jeg er overrasket over den statistikken, men vi skulle hatt så mange flere mål, men vi slipper ikke inn mål. Noe som er bra. Vi gjør jobben. Jeg syns vi kunne fått noen til andre veien i dag, sier Solskjær til Sky Sports etter nok en overbevisende seier denne sommeren.

les også Rafael van der Vaart slakter Harry Maguire – igjen: – Han ler av alle

Liverpool klarte den samme historiske rekken i 1987, men det var før opprettelsen av Premier League, som siden har skapt enorm global interesse for den engelske ligaen.

– Det er en utrolig statistikk. Jeg trodde det skulle vært et par lag, men vi skulle scoret flere mål i de kampene, sier Solskjær til BBC.

– Det er en fin statistikk å høre om. Men det er ting å forbedre, sier United-manageren som virkelig har fått sving på sakene etter at han trøblet tidligere i år.

I SIGET: Ole Gunnar Solskjær under kampen mot Aston Villa torsdag kveld. Foto: Oli Scarff/NMC/Pool / AFP POOL

I et intervju før kampen med Sky Sports dempet også Solskjær oppmerksomheten rundt hans sukses siden han trøblet i januar.

– Du kan ikke snakke om suksess. Først og fremst er det bare 16 kamper ubeseiret. Vi hadde en tøff periode i januar, vi er på femteplass i ligaen. Så du kan ikke snakke om suksess, sa Solskjær før han fortsatte:

– Ja vi er i semifinalen i FA-cupen og forhåpentligvis går vi videre fra kvartfinalen i Europa League så det er spennende tider, men det er ikke i nærheten av å være en suksess ennå.

Etter seieren mot ligaens mest formsvake lag Aston Villa, som har to poeng på de siste ti ligakampene, ber han nå spillerne ikke tro på «hverken hypen eller kritikken» og kun fokusere på neste kamp.

– Fokuset til gruppen er briljant. De vet at vi har fire kamper igjen og alle er viktige, sier Solskjær.

les også Pogba om fremgangen: – Vi spiller mer som et lag enn før

Med seieren mot Aston Villa har Manchester United nå 17 kamper på rad uten tap og formen til laget nå fikk blant annet Paul Pogba til å utbryte:

– Det er dette som er Manchester United.

Selv tror Solskjær nå at laget hans nyter situasjonen der de kjemper om spill i Champions League. Det kan holde med femteplass, men anken til Manchester City, som er utestengt fra Champions League er ventet å bli avgjort i juli. Men nå er Solskjærs lag to poeng bak Chelsea på tredjeplass og et poeng bak formsvake Leicester.

– Jeg tror guttene nyter det. Vi har skapt et miljø på treningsfeltet som jeg tror de liker og jeg tror de liker coachingen. Og vinner du kamper så hjelper det, sier Solskjær til BBC.

les også Arsenal rotet bort seieren mot Leicester – ny gavepakke til CL-rivalene

Blant annet fikk 18 år gamle Mason Greenwood mye oppmerksomhet etter kampen på grunn av storspillet og scoringen.

– Han spiller veldig godt. Han var en katalysator i dag etter 20 min. Straffesituasjonen startet med han også. Jeg mener han var vår mest eksepsjonelle spiller i 1. omgang i dag, sier Solskjær.

Publisert: 10.07.20 kl. 08:03 Oppdatert: 10.07.20 kl. 08:22

Fra andre aviser