Keeperdrama og perlescoring i Kristiansand: – Hører at det knekker i foten

KRISTIANSAND (VG) (Start – Viking 1–1) Viking-keeper Iven Austbø (35) pådro seg en tilsynelatende stygg skade i venstrefoten, men valgte å fortsette kampen. Sekunder senere scoret Start, men innbytter Zymer Bytyqi (23) utlignet med et herlig skudd.

Det var etter 73 minutter at Austbø landet forkjært på venstrefoten inne i eget felt i forbindelse med en liten kollisjon med lagkamerat Veton Berisha. Viking-keeperen ble liggende og skrike av smerte mens den 19 år gamle reservekeeperen Trym Sølvberg Ur gjorde seg klar til å komme inn. Vikings medisinske apparat markerte også at det skulle byttes.

Austbø valgte selv å fortsette, til tross for store smerter smerter.

– Jeg er usikker på om det skjer når jeg går opp, eller lander, men det gjorde «grasalt» vondt, forklarer Austbø til VG.

– Det ser jo ut som at du skal forlate banen på båre, og så fortsetter du?

– Ja, jeg er litt sta og gir meg ikke med det første. Jeg hører at det knekker i foten, og trodde det var over. Men når jeg reiser meg opp så kjenner jeg at jeg kan prøve litt til.

SMERTER: Iven Austbø fikk seg en ordentlig overtråkk bare minuttet før han slapp inn. Foto: Tor Erik Schrøder

Da spillet kom i gang igjen gikk start rett i angrep. Innbytter Martin Ramsland, på banen for første gang etter den dramatiske opprykkskampen mot Lillestrøm, var delaktig før Kasper Skaanes muligens ble felt.

Uansett lot dommer Ola Hobber Nilsen spillet fortsette, og Eirik Schulze fikk sjansen til å avslutte forbi en noe feilplassert Austbø – fortsatt tilsynelatende preget av skaden.

– Er du hemmet av skaden på baklengsmålet?

– Nei, jeg må stå i midten der fordi det kan komme en avslutning. Så skyves ballen videre og da kommer jeg ikke helt over. Jeg tror ikke jeg kan skylde på skaden, sier 35-åringen som tror han har strukket noen leddbånd i ankelen og håper å være tilbake mellom stengene om en uke.

Viking-trener Bjarne Berntsen er ikke i tvil om at det var riktig å fortsette med Austbø til tross for skaden.

– Jeg tror ikke han var noe hemmet på scoringen. Iven hadde en kjemperedning etter at han ble skadet også, så det var viktig å ha han inne der. Han er en av de beste keeperne i Eliteserien, sier Berntsen til VG.

– Du er fornøyd med uavgjort her?

– Jeg er lettet fordi det er så stor forskjell på tre poeng til motstanderen og ett til hver i den situasjonen vi er i. Hvis det var et lag som var nærmest på slutten, så var det oss med de sjansene vi har på slutten. Hadde vi vært roligere foran mål hadde vi avgjort kampen, mener Berntsen.

Bytyqi-kanon

Da så det blytungt ut for Viking, som ikke hadde skapt stort i 2. omgang. Men Zymer Bytyqi klinket ballen opp i hjørnet etter pasning fra Fredrik Torsteinbø fem minutter før fullt tid.

– Det var en god følelse og viktig. Jeg kom inn på 0-0, men de scoret jo minuttet etterpå. Da måtte vi i hvert fall redde ett poeng. Vi kunne fort avgjort kampen også, så det var kjipt å bomme på den andre, sier Bytyqi til Eurosport etter kampen.

På slutten åpnet kampen seg helt opp, og begge lag skapte store sjanser.

To minutter senere satte Bytyqi ballen utenfor fra meget god posisjon etter forarbeid av Berisha.

I den andre enden var veteran Espen Børufsen plutselig alene igjennom, men Austbø vartet som Berntsen påpekte opp med en god redning.

I det 90. minutt fikk Viking en enorm dobbeltsjanse da Deumeland måtte gi retur på et Berisha-skudd – Adrian Pereira stresset avslutningen utenfor.

Viking presset i sluttminuttene, men fikk ikke vinnermålet.

Start står fortsatt uten seier etter seks kamper, og har bare tre poeng så langt. Om åtte dager spiller laget borte mot tabelljumbo Sarpsborg 08, som først skal spille borte mot Sandefjord i morgen.

Start-trener Joey Hardarson oppsummerer kampen slik overfor VG:

– Vi føler oss selvfølgelig snytt, men jeg må se kampen om igjen. Vi scorer såpass seint, men blir passive etter målet. Før det har vi gode muligheter, og jeg føler at vi fortjente seieren.

– Det hadde selvfølgelig smakt utrolig godt med en seier. Vi må luke vekk en del ting, og har gjort det bra defensivt i de to siste kampene. Nå har vi Sarpsborg 08 neste gang. Alle kampene fremover nå blir utrolig viktige, selvfølgelig, legger islendingen til.

Jevn 1. omgang

Den første omgangen var jevnspilt. Gjestene kanskje et lite hakk bedre, men det var Start som kom til to store sjanser. Først da Kevin Kabran kom alene med Iven Austbø i det 19. minutt. Men Viking-keeperen var våkent ute på syv meter og gjorde en god benparade.

Ti minutter senere ble Skaanes spilt alene igjennom, men avslutningen var rett og slett puslete og Austbø reddet enkelt.

Viking hadde et par halvsjanser ved Tommy Høiland, som startet sin første kamp for sesongen. Han var centimeter unna å styre et innlegg fra Adrian Pereira på målet og så headet han et godt innlegg fra Fredrik Torsteinbø rett på Jonas Deumeland – tilbake mellom stengene etter Amund Wichnes marerittkamp mot Odd.

Publisert: 04.07.20 kl. 19:54 Oppdatert: 04.07.20 kl. 21:23

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 5 5 0 0 19 – 6 13 15 2 Molde 5 4 1 0 14 – 6 8 13 3 Brann 5 3 1 1 9 – 5 4 10 4 Kristiansund 5 2 3 0 13 – 7 6 9 5 Vålerenga 6 2 3 1 7 – 8 -1 9 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

