Keeperdrama og perlescoring da Start og Viking spilte uavgjort

KRISTIANSAND (VG) (Start – Viking 1–1) Viking-keeper Iven Austbø (35) pådro seg en tilsynelatende stygg skade i venstrefoten, men valgte å fortsette kampen. Sekunder senere scoret Start, men innbytter Zymer Bytyqi (23) utlignet med et herlig skudd.

Det var etter 73 minutter at Austbø landet forkjært på venstrefoten inne i eget felt i forbindelse med en liten kollisjon med lagkamerat Veton Berisha. Viking-keeperen ble liggende og skrike av smerte mens den 19 år gamle reservekeeperen Trym Sølvberg Ur gjorde seg klar til å komme inn. Vikings medisinske apparat markerte også at det skulle byttes.

Men så valgte Austbø tilsynelatende selv å fortsette, men hadde tydelige smerter.

Da spillet kom i gang igjen gikk start rett i angrep. Innbytter Martin Ramsland, på banen for første gang etter opprykkskampen, var delaktig før Kasper Skaanes muligens ble felt. Uansett lot dommer Ola Hobber Nilsen spillet fortsette, og Eirik Schulze fikk sjansen til å avslutte forbi en feilplassert Austbø – fortsatt tydelig preget av skaden.

SMERTER: Iven Austbø fikk seg en ordentlig overtråkk bare minuttet før han slapp inn. Foto: Tor Erik Schrøder

les også Løkberg brøt bisarr statistikk: – Da kan dere endelig slutte å ringe om det

Da så det blytungt ut for Viking, som ikke hadde skapt stort i 2. omgang. Men Zymer Bytyqi klinket ballen opp i hjørnet etter pasning fra Fredrik Torsteinbø fem minutter før fullt tid.

Da åpnet kampen seg helt opp, og begge lag skapte store sjanser på tampen.

To minutter senere satte Bytyqi ballen utenfor fra meget god posisjon etter forarbeid av Berisha.

I den andre enden var veteran Espen Børufsen plutselig alene igjennom, men Austbø vartet opp med en god redning.

I det 90. minutt fikk Viking en enorm dobbeltsjanse da Deumeland måtte gi retur på et Berisha-skudd – Adrian Pereira stresset avslutningen utenfor.

Viking presset i sluttminuttene, men fikk ikke vinnermålet.

Start står fortsatt uten seier etter seks kamper, og står altså med tre poeng så langt. Om åtte dager spiller laget borte mot tabelljumbo Sarpsborg 08, som først skal spille borte mot Sandefjord i morgen.

Den første omgangen var jevnspilt. Gjestene kanskje et lite hakk bedre, men det var Start som kom til to store sjanser. Først da Kevin Kabran kom alene med Iven Austbø i det 19. minutt. Men Viking-keeperen var våkent ute på syv meter og gjorde en god benparade.

Ti minutter senere ble Kasper Skaanes spilt alene igjennom, men avslutningen var rett og slett puslete og Austbø reddet enkelt.

Viking hadde et par halvsjanser ved Tommy Høiland, som startet sin første kamp for sesongen. Han var centimeter unna å styre et innlegg fra Adrian Pereira på målet og så headet han et godt innlegg fra Fredrik Torsteinbø rett på Jonas Deumeland – tilbake mellom stengene etter Amund Wichnes marerittkamp mot Odd.

Publisert: 04.07.20 kl. 19:54

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 5 5 0 0 19 – 6 13 15 2 Molde 5 4 1 0 14 – 6 8 13 3 Brann 5 3 1 1 9 – 5 4 10 4 Kristiansund 5 2 3 0 13 – 7 6 9 5 Mjøndalen 5 2 2 1 6 – 4 2 8 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

