FÅR KRITIKK: Kulturminister Abid Raja avbildet i Oslo tirsdag. Foto: Frode Hansen, VG

Eliteseriespiller mener Raja er nedlatende: – Manglende kunnskap og respekt

Stabæk-spiller Yaw Ihle Amankwah (31) betegner Abid Raja (V) som både kunnskapsløs og respektløs. Kulturministeren opplever selv at han har støtte i Idretts-Norge.

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Jeg syns at Abid Raja har hatt en merkelig, nedlatende tone mot fotballen, med synspunkter som viser manglende kunnskap og respekt for at fotball er en næring med tusenvis av arbeidsplasser, sier Amankwah til VG.

Den tidligere Brann-stopperen har den siste tiden fulgt debatten om gjenåpningen av Norge, hvor datoen for en mulig trenings- og seriestart for fotballen har blitt et betent tema. Selv om Folkehelseinstituttet (FHI) har erklært forbundets smittevernplan forsvarlig, har regjeringen foreløpig ikke gitt klarsignal for oppstart. Det reagerer Amankwah kraftig på, noe også Trond Giske (Ap) har gjort. Sistnevnte har til gjengjeld blitt kalt en «fotballbølle» av helseminister Bent Høie.

– Jeg syns det er bra at Giske taler Raja midt imot. Måten han demonterer Raja sine argumenter på, er god. Mange næringer som er minst like smittefarlige som fotball, og mer, er allerede åpnet. Og både FHI og et studie fra Århus (ikke fagfellevurdert, red. anm.) viser at smitterisikoen for fotballen er minimal, mener Amankwah.

Regjeringen har varslet at de vil komme med ny informasjon på torsdag.

Les også: Raja og Jonas Gahr Støre i ordkrig om fotballen

KRITISK: Yaw Ihle Amankwah uttaler seg i fotballdebatten. Foto: Fredrik Hagen, Scanpix

– Kald skulder

Stabæk-stopperen mener Raja og regjeringen nå trosser FHIs råd. Han minner også om at fotballen «sannsynligvis er den idretten som påvirker og opptar det norske folk og Rajas velgere mest».

– For Raja og regjeringen å fortsette med tiltak som ikke lenger er i tråd med FHI, men som trosser dem, minner mer om overformynderi enn om smittevern, mener Amankwah.

31-åringen påpeker at fotballforbundets godkjente smittevernplan inneholder flere tiltak som vil begrense spillernes muligheter til sosial kontakt og bevegelse.

– Vi har sagt oss villige til å gjøre store forandringer i måten vi avvikler kamp og trening på, altså er vi på tilbudssiden til de grader. Da syns jeg fotballen fortjener bedre enn en kald skulder og en beskjed om å stille seg i kø, sier Stabæk-spilleren.

les også Start-eier med varsel: – Kommer til å gå tom for penger i juni

Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth har fått med seg Giskes uttalelser i saken. Arbeiderpartiets idrettspolitiske talsmann har blant annet sagt at regjeringen må åpne for fotballen, siden FHI har sagt at smittevernplanen til forbundet er forsvarlig. Giske mener også at det ikke bør være noe køsystem for sektorer som kan følge retningslinjene for smittevern.

– Det er lett å avfeie hans innspill som et billig populistisk poeng. Dog tror jeg hans bakgrunn som kulturminister gjør at han har god innsikt i idrettens prosesser. Dermed er også argumentene verdt å lytte til, sier Gauseth til VG.

– Hvilken betydning tror du uttalelsene kan ha?

– Regjeringen kommer nok til å følge sin plan uansett. Jeg håper og tror den planen er å åpne opp mer for idretten på torsdag.

Les også: Giske hardt ut mot Raja etter FHI-opplysning

Raja svarer Amankwah

Raja hevder samtidig at han ikke har hatt en nedlatende holdning overfor fotballen.

– Jeg er lei meg for at Yaw har feiloppfattet meg slik. Jeg har overhodet ikke dårlig tone overfor idretten og fotballen, som jeg selv personlig også er svært glad i. Jeg hadde gode telefonsamtaler med for eksempel Brann, VIF, RBK, KBK og så videre i helgen som var. Jeg oppfatter at dialogen var gjensidig god. Og jeg akter å fortsette den gode dialogen med idretten, sier Raja til VG tirsdag kveld.

Kulturministeren viser til møtet han hadde med presidentene for Norges idrettsforbund, fotball-, håndball- og svømmeforbundet tirsdag formiddag, hvor partene drøftet ulike scenarioer for gjenåpningen av Idretts-Norge.

– Jeg har også skissert hvordan det potensielt kan skje og veien videre. Jeg tar fotballen og idrettens bekymringer på det største alvor. Jeg har vært eksplisitt på, i møte med idretten og deretter med pressen, at vår «forutsigbarhetsskapende» beslutning kommer om kun to dager. Det var fotballpresidenten veldig godt fornøyd med, sier Raja.

les også Høie til angrep på Giske: – Opptrer som en fotballbølle

Fikk støtte

Meningene til Erna Solberg og helseminister Bent Høie vil naturlig nok få stor betydning i denne saken. Statsministeren har sagt til VG at målet er å åpne Norge før sommeren – «sakte, men sikkert og nøye planlagt».

Etter Rajas omtalte møte med forbundspresidentene tidligere tirsdag, ble kulturministeren også møtt med forståelse av idrettslederne.

– Vi har hatt en meget konstruktiv dialog med en kulturminister som brenner for idretten. Når jeg leser rundt omkring at han ikke har peiling på idrett, da tenker jeg at «dere må skrive om att», uttalte Berit Kjøll i Norges idrettsforbund.

– Jeg er veldig glad for at vi har hatt et godt møte i dag. Vi har fått presentert en del tanker og kulturministeren har redegjort for de vurderinger og dilemmaer de står overfor når det gjelder den gradvise åpningen av samfunnet. Vi har jo blikket på fotballen og vi mener det er viktig å få den i gang igjen. Det er 370.000 spillere som klør i føttene for å komme i gang, sa Terje Svendsen i Norges Fotballforbund.

Les også: Giske hardt ut mot Raja etter FHI-opplysning

Publisert: 05.05.20 kl. 22:03 Oppdatert: 05.05.20 kl. 22:17

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser