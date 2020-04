BLIR ENDA TOMMERE: Det krydde ikke akkurat av mennesker på Vålerenga – Brann i november. Men frem til tidligst 1. september må fotballen i beste fall belage seg på å spille for helt tomme tribuner. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NFF jobber med corona-dokument: Trenger rundt 200 på kamp

Det legges nå planer for hvordan «corona-fotball» kan foregå på norsk jord under det gjeldende forbudet mot arrangementer for over 500 mennesker. Det kan blant annet bety at ballhenterne ryker.

Oppdatert nå nettopp

– Vi jobber med et dokument om kampgjennomføring, som inkluderer hvor mange mennesker det er behov for på en kamp. Vi vet at taket er 500, men vi trenger ikke så mange som 500 mennesker på stadion, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund (NFF) til VG.

Han hevder at tyske fotballedere har utarbeidet et dokument som tar utgangspunkt i at de trenger rundt 280 mennesker totalt på en Bundesliga-kamp, og «noe mindre» for 2. Bundesliga.

– Vi er på samme nivå: Rundt 200 mennesker, opplyser Fisketjønn.

I helgen gjorde kulturminister Abid Raja (V) det klart at arrangementer med over 500 mennesker, ikke kan avholdes før etter 1. september.

Torsdag kommer avgjørelsen for arrangementer for færre enn 500 mennesker. Innen den tid skal helsemyndighetene ta en grundig faglig vurdering før de gir sine råd.

– Det stemmer at vi er i dialog og har hatt møter med både Norges Idrettsforbund og NFF. Vi har foreløpig ikke mottatt noe konkret forslag fra NFF og kan heller ikke kommentere det. Det viktigste er å ivareta smittevern og holde viruset nede samtidig som vi åpner opp for noe mer normal aktivitet, sier Jakob Linhave, som er avdelingsdirektør for miljø og helse i Helsedirektoratet. Han mener det er for tidlig å si noe om når det kan tas en avgjørelse om fotballens nære fremtid.

– Vanskelig å hente baller på tribunen

Men både NFF og norske fotballklubber er i gang med å skissere opplegget rundt eventuelle kamper i norsk toppfotball for tomme tribuner.

Fisketjønn presiserer at det foreløpig ikke er «eksakt vitenskap», men at anslaget baserer seg på følgende:

Spillere, trenere og annet sportslig apparat

Dommere

Arrangementsstab (vakter, verter, sikkerhet, renhold)

TV-produksjon

Medier

Betydelig medisinsk personell

Eventuelt ballhentere

På det siste punktet øyner NFF muligheter for innstramminger.

– Vi har diskutert løst om et system med flere baller liggende rundt banen, slik at vi ikke har ballhentere på stadion. Jeg er sikker på at vi kan lande på noe fornuftig, men det er klart at det er vanskelig å hente baller på tribunen når det ikke er noen der, sier Fisketjønn.

Rent konkret kan det innebære at ballhenterne erstattes av stativer plassert rundt banen og et større antall baller i omløp. Den nåværende regelen om at ballen kun kan skiftes etter dommerens tillatelse, kan også vike av praktiske hensyn.

Fisketjønn sier også at de «må avklare» antallet tillatte journalister som ikke jobber for rettighetshaver Eurosport.

Brann anslår mellom 120 og 200

I Rosenborg skal de begynne å se nærmere på problemstillingen denne uken. Brann er allerede godt i gang og har spilt inn mulige tiltak til NFF og Norsk Toppfotball som de kan ta med i møter med myndighetene, sier daglig leder Vibeke Johannesen i bergensklubben.

Hun understreker at hovedfokus i første omgang har vært å komme i gang med kontakttrening innenfor de til enhver tid gjeldene smittevernreglene.

Om antall personer de tror kreves på en kamp i eliteserien, svarer hun at de anslår «mellom 120 og 200, men det avhenger av kravene, begrensningene og tiltak som må gjennomføres».

– I tillegg til spillere, trenere, dommere, leger, fysioterapeuter, så er det banemannskap/anlegg, vakter, Røde Kors, brannvesen, politi, renholdspersonell, ballhentere, medier, delegat og eventuelt andre i henhold til reglement for gjennomføring av kamp fra myndigheter og NFF, sier Johannesen, som er tydelig på at Brann er innforstått med at oppstart i første omgang blir uten publikum.

Daglig leder Espen Engebretsen i Sarpsborg 08 sier at klubben mandag formiddag jobbet med å skissere antallet nødvendige personer på stadion for en eliteseriekamp.

De landet på rundt 165 personer.

– Så vil det kanskje være noen som mener de har rett til å være der. Og man må spørre seg om vi trenger brannvesen. Politi? Det kan bli bråk på utsiden av stadion fordi folk ikke får komme inn, og man må regne med at man må ha noen til å passe på at folk opprettholder avstanden de skal, bortsett fra på banen og benken, sier Engebretsen til VG.

Sverige avventer europeisk svar

I Sverige jobber Lars-Christer Olsson, som var generalsekretær i UEFA fra 2003 til 2007, med planene for fotballsesongen. Han er nå styreleder i Svensk Elitfotboll.

Han forteller til VG at European Leagues, som representerer profesjonelle fotballigaer i 29 europeiske land inkludert Norge, er i ferd med å utarbeide en protokoll for hvordan fotballkamper uten tilskuere kan organiseres.

Det innebærer ikke bare antall mennesker involvert, men også hvordan disse kan holde god nok avstand til hverandre, basert på reglene for smittevern i hvert enkelt land.

– Protokollen er ikke ferdig ennå, så jeg har ingen gode tall å komme med, men ettersom vi håper å kunne spille kamper igjen i midten av juni, så bør sånne ting være ferdig senest i midten av mai, sier Olsson.

Publisert: 27.04.20 kl. 18:30 Oppdatert: 27.04.20 kl. 18:50

