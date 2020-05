Kommentar

Hvorfor kan ikke barna spille?

Av Leif Welhaven

VENTER I SPENNING: Det er mange ban som savner fotballen. Må de vente lenger enn elitespillerne? Foto: Bjørn S. Delebekk

Hvis Norges Fotballforbund tar av elitebrillene et øyeblikk, kan mye tyde på at en annen kampsak er plassert på straffemerket. Hvilke helsefaglige argumenter tilsier nå at barn ikke skal få spille ball snart?

Fotball var et av de aller mest fremtredende temaene på torsdagens pressekonferanse med tre statsråder og Folkehelseinstituttet. Forventningen er stigende til et klarsignal når en videre plan for gjenåpning av samfunnet legges frem 7. mai.

Men akkurat som i ordskiftet de siste dagene, har det vært voksne og profesjonelle spillere tilnærmet alt fokus har vært på.

Eliteserien, eliteserien, eliteserien...

Det bidro nok til at et annet sentralt poeng på pressekonferansen har gått litt under radaren i det offentlige ordskiftet, nemlig hva avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet uttalte om barn og corona.

Over tid har vi ant at de små ikke rammes så hardt av viruset, men nå virker sikkerheten om dette å ha tiltatt betraktelig. Basert på en kunnskapsinnhenting av relevant informasjon fra inn- og utland, kunne FHI altså presentere følgende nøkkelpunkter:

1) Barn blir smittet mindre enn voksne og får i overveiende grad veldig mild sykdom.

2) Barn ser ikke ut til å være viktige smittekilder for andre.

3) Skolestengning ser ut til å ha veldig begrenset effekt på smittespredningen.

Hvis vi legger til at helseminister Bent Høie presiserer at barn og unge skal stå «helt først i køen» og at friminutt på skolene vel ikke alltid har avstand i høysetet, så dukker det opp et spørsmål idretts- og fotballforkjempere bør ha all grunn til å ta opp.

Er det på tide å la barn få utfolde seg med idrettslig kontakt igjen?

Hvis det derimot ender med at for eksempel barnefotball skal forbli fy-fy utover våren og sommeren, bør i det minste myndighetene avkreves et skikkelig svar om hvorfor det skal være slik

Det er godt mulig det trengs noe mer tid til analyse og dobbelsjekk av ymse forhold, som eventuelt aldersmessige forhold om det anses relevant også her, men hvilken horisont snakker vi i tilfelle om?

Med den oppdaterte informasjonen i mente og viten om hvor mye idrett betyr for barns trivsel og tilhørighet, burde kontaktregler for de minste og dermed også gjenåpning av barneidrett virkelig bli et tema fremover.

Her har idretten, og ikke minst den største grenen, fått gode argumenter servert av smittevernsekspertene. Mens diskusjonen om toppfotballen inneholder medisinske apparater og diverse strenge forholdsregler, kan jo ovenstående informasjon peke mot at barneball kan drives omtrent som det pleier.

Kommer vi nå til å se et tilsvarende engasjement fra Norges Fotballforbund for barns rett til å spille ball, som det vi ser i den intense lobbyen for eliten? Det gjenstår å se.

I beste fall skjer det noe positivt til uken, men allerede burde idrettsorganisasjonene ofre krefter til temaet i møter med myndighetene.

Uansett vil det gjenstå noen prinsipielle spørsmål ved å la én enkeltgruppe voksne få utøve fotballkontakt. Men et eventuelt klarsignal vil fremstå mindre umusikalsk om det samkjøres med grønt lys til barna.

Publisert: 02.05.20 kl. 10:02

