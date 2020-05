FEIRING: Virgil van Dijk, Divock Origi og de andre Liverpool-spillerne feirer scoring mot Everton på Anfield i desember. Foto: Phil Noble / Reuters

Spiller-sjefen åpner for kortere omganger i Premier League

Den mektige direktøren i de engelske fotballspillernes forening åpner for at hver omgang kan bli kortere enn 45 minutter – og at lagene kan ha flere innbyttere.

Nå nettopp

Disse oppsiktsvekkende tankene kom frem i et intervju som Gordon Taylor i PFA (Professional Footballers' Association) gjorde med BBC Radio 4 tirsdag morgen.

Taylor nevner også muligheten for at kampene kan gå på nøytral bane.

Han sier dessuten at han ikke regner med at Premier League-kamper kan spilles før midt i juni, altså samme tidspunkt som de norske klubbene håper å komme i gang med Eliteserien.

– Vi vet ikke noe om fremtiden, men vi vet hvilke forslag som har kommet opp, muligheten av å ha flere innbyttere, kanskje ikke 45 minutter hver omgang og snakk om å spille på nøytral bane. Vi må også la managere, trenere og spillere tilpasse seg det og komme til et gjennomtenkt syn, heter det i en transkripsjon av intervjuet som er lagt ut på Twitter av BBCs sportsredaktør Dan Roan.

På spørsmål fra BBC om hva han mener med disse ekstreme forslagene, svarer Gordon Taylor:

– Det jeg sier, er at det er mange muligheter. Ideelt sett så vil vi beholde sportens integritet.

Spillerforeningens mektige leder sier at de helst vil spille på klubbenes hjemmebaner og med de faste lagene, men det viktige er om ligaen kan bli fullført eller ikke.

– Og aller viktigst: At den kan bli fullført på en trygg måte, sier Gordon Taylor.

Han sier at spillerne er «bekymret for sin egen sikkerhet».

– De er ikke dumme. De vil sette sikkerheten først, sier Taylor til BBC Radio 4.

Den britiske statskanalen avslører også at en rekke leger i Premier League er bekymret over planene om å gjenoppta sesongen.

De er blant annet opptatt av hvilket ansvar som blir pålagt legene og hvilken forsikringsdekning det er om spillere skulle bli smittet av corona-viruset.

Ifølge BBC har de 20 klubblegene hatt egne diskusjoner om planene for mer ligaspill.

– Premier League har blitt bedt om å gi klarhet rundt medisinske protokoller, testing og spillervelferd, skriver BBC, som også opplyser at Premier League er i diskusjoner med forsikringsselskaper om ansvar og dekning.

Publisert: 05.05.20 kl. 10:54

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

