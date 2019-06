Denne situasjonen, der Sadio Manés skudd treffer Moussa Sissoko, ble det store diskusjonstemaet i Champions League-finalen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kommentar

Rødt kort til handsdebatten!

Diskusjonen om hands har sporet av – og befinner seg i en særdeles unaturlig posisjon. Hvorfor er det så vanskelig å ha tungen noenlunde rett i munnen?

Selvsagt ble hendelsen etter 22 sekunder av Champions League-finalen den store snakkisen.

Sosiale medier kokte umiddelbart over – med utallige bastante meninger.

Det skulle bare mangle at temaet blir drøftet.

Men det store problemet, og det begynner å bli en nitrist gjenganger i det norske idrettsordskiftet, er at ulike diskusjoner blandes sammen i en salig saus.

Det er mye følelser involvert i store fotballkamper, og det kan sikkert forsvare noen av de retoriske skylappene. Men det burde egentlig være opplagt at det kreves et minimum av presisjon om hva som er temaet:

ALTERNATIV 1: Diskutere selve handsregelen?

ALTERNATIV 2: Diskutere om Damir Skomina burde blåst eller ikke blåst?

Den første varianten er ytterst interessant.

Det er all grunn til å spørre om dagens regelverk er i tråd med spillets ånd, om forholdet mellom forseelse og reaksjon er proporsjonalt, om det bør være mer rom for skjønn, om en idrett med en rund ball har for firkantede paragrafer. Og så videre.

Trolig blir det fred i Midtøsten før en hel fotballverden enes om en handsregel med oppslutning overalt.

Nye regler skal fremover etter planen sikre en klarere praktisering, der hva som søkte hva ikke er relevant, men i hvilken grad vil det fungere?

Vil vi se flere spekulere i å jage straffe?

Disse diskusjonene er det viktig å ha jevnlig, og det finnes selvsagt ingen fasit på hva som er den beste handsregelen.

Der det derimot foreligger en fasit, er om hva som er en dommers oppgave i en konkret kamp. Det er å håndheve det regelsettet som gjelder til enhver tid. Det er ikke innenfor en enkelt kampleders myndighet å finne på sine egne regler.

Dommeren vil alltid måtte velge, men han gjør det ut fra noen forutsetninger.

Uansett hvilke lag som spiller.

Uansett hvor stor anledningen er.

Uansett hvilke konsekvenser det vil få for kampen at regelboken følges.

Følgelig er det en gigantisk retorisk feilslutning å mene noe om hva Damir Skomina skulle ha foretatt seg, basert på hvordan man synes handsregelen burde være.

Dersom man skal argumentere mot at Skomina gjorde rett i å blåse mot Moussa Sissoko, må situasjonen analyseres etter kriteriene som gjelder i dag.

Synsing og følelser om hva hands burde være blir i denne sammenheng en usaklig avsporing. Og her fremstår det temmelig klart at dommeren har sitt på det tørre.

Toppdommer Svein Oddvar Moen sa det presist til TV2, da han tok for seg posisjonen til Tottenham-spillerens arm.

«Sissoko må ta konsekvensene av at armen står rett ut. Hadde armen hengt rett ned eller ti centimeter ut hadde det vært naturlig. I dette tilfellet er det unaturlig at han står med armen i 90 grader ut.»

Det spiller da ingen rolle om ballen traff brystet først eller ei.

Reglene kan man gjerne mislike til man blir blå i trynet, men det er respektløst overfor dommerstanden om de skal klandres for å gjøre jobben sin.

I den norske debatten gir tonen vi så dessverre gjenklang til en evigvarende variant om en norsk skiløper.

Utallige debattanter har tatt til orde for at Therese Johaug burde fått den eller den straffen, basert på subjektive oppfatninger om hvordan man synes dopingreglene burde være. Det er en mildt sagt merkelig innfallsvinkel.

Det er supert og naturlig at avgjørende idrettsøyeblikk drøftes opp, ned og i mente. Men er det lov å be om ørlite klarhet rundt hva det er som blir diskutert?

Publisert: 03.06.19 kl. 14:18