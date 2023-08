Xabi Alonso forlenget med Bayer Leverkusen.

Den spanske midtbanelegenden Xabi Alonso har skrevet en ny kontrakt med Bayer Leverkusen som binder ham til klubben fram til 30. juni 2026.

Det skriver klubben på sin nettside.

– Jeg er veldig takknemlig for tilliten Bayer 04 har gitt meg. Det at vi er overbevist om samme idé og samme retning når det gjelder sportslig orientering, skaper stor trygghet og tillit mellom de ansvarlige for klubben og meg, sier Alonso.

Spanjolen ledet Leverkusen til semifinale i europaligaen og sjetteplass i Bundesliga. Det har ført til at han tidligere i år ble lansert som kandidat til å ta over Premier League-klubben Tottenham.

Den tidligere Liverpool-, Real Madrid- og Bayern München-stjernen valgte likevel å forbli i den tyske klubben.

Alonso står med 114 landskamper og har vunnet Champions League to ganger. Han la opp i 2017 og fortsatte som trener i Real Madrids akademi, før han tok over Real Sociedads reservelag.