Oleksandr Zintsjenko (t.h.) feirer med Martin Ødegaard etter en Arsenal-scoring mot Chelsea.

The Athletic: Arsenal uten viktig forsvarsduo i serieinnspurten

Arsenals sesongavslutning går uten nøkkelspillerne William Saliba og Oleksandr Zintsjenko, melder The Athletic. Det er et hardt slag for tittelutfordreren.

NTB

Saliba har vært ute siden han pådro seg ryggtrøbbel i Arsenals europaligaexit i mars, mens Zintsjenko måtte av banen med en leggskade i 2-0-seieren borte mot Newcastle sist helg.

Forsvarsduoen har vært viktig i jakten på London-klubbens første Premier League-tittel siden 2004. Nå går innspurten uten begge.

Ifølge The Athletic er det positive i saken at verken Saliba eller Zintsjenko ser ut til å trenge en operasjon.

Arsenal er ett poeng bak Manchester City med én kamp mer spilt enn serielederen. Dette er lagets gjenstående kamper: Brighton (h), Nottingham Forest (b) og Wolverhampton (h).

