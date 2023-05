LÅNES UT: Marius Sivertsen Broholm går på lån til Kristiansund i 1. divisjon.

RBK-talent lånes ut til Kristiansund

Rosenborgs midtbanetalent Marius Sivertsen Broholm (18) sendes på lån til 1.-divisjonsklubben Kristiansund.

Det bekrefter både KBK og Rosenborg i hver sin melding. Lånet varer i første omgang i 30 dager.

– I Broholm får vi en kreativ og lovende midtbanespiller som har flere innhopp for RBK i årets eliteserie. Med slitasje og skader i KBK-troppen passet det derfor godt med et lån av Broholm nå. Han har ferdigheter som laget vil få bruk for i kampene den neste måneden, sier sportslig leder Eirik Hoseth i Kristiansund Ballklubb.

Broholm har fått to innhopp i Eliteserien denne sesongen på til sammen 55 minutter. 18-åringen debuterte på RBKs A-lag tilbake i cupkampen mot Melhus 25. juli 2021. Da scoret han også sitt første mål.

KBK ligger på 3.-plass i 1. divisjon med 13 poeng etter syv serierunder. De har bare ett poeng opp til Sogndal på tabelltopp.

