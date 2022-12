KLAR: Al-Nassrs president Musalli Al-Muammar er fornøyd med å ha skaffet seg Cristiano Ronaldo (t.v.), som selvfølgelig får draktnummer 7.

Eksperter om Ronaldo-kontrakt: Amerikanere ble slått på målstreken

Den amerikanske fotballklubben Sporting Kansas City var med på oppløpssiden i kampen om signaturen til Cristiano Ronaldo (37) - som til slutt valgte Al-Nassr i Saudi-Arabia.

Det er flere fotballkjennere, blant dem Fabrizio Romano og ESPNs Taylor Twellman, som melder dette på Twitter.

– Kilder kan bekrefte at Sporting KC var MLS-laget som kom nærmest å signere Cristiano Ronaldo. Samtaler pågår i flere uker, det var en reell mulighet, skriver MLS-ekspert Tom Bogert på Twitter.

– Pakken var veldig bra. Det ble lagt planer for å få det til, fortsetter Bogert og bruker uttrykket «vilt» om mulighetene for Ronaldo i MLS.

Ifølge Taylor Twellman var «pakken» i USA «veldig nær» det Ronaldo oppnår i Saudi-Arabia.

Der vil han ifølge Fabrizio Romano tjene cirka to milliarder kroner i året - inkludert alle sponsor- og markedsinntekter. Lønnen fra selve klubben ligger på 750 millioner per sesong - totalt omkring to milliarder kroner over to og et halvt år. Men hvis Romanos tall er riktige, vil Ronaldo altså gjøre fem milliarder kroner i løpet av kontraktstiden i Al-Nassr.

Det er ventet at Ronaldo også blir ambassadør for Saudi-Arabias søknad om å bli VM-arrangør i 2030. Det var nylig et omdiskutert VM-sluttspill i nabolandet Qatar.

Det var flere MLS-klubber som forhørte seg om Ronaldo, men bare klubben fra Kansas som var i reelle forhandlinger med portugiserens folk, ifølge Taylor Twellman.

CBS’ Ben Jacobs skriver på Twitter at blant dem som klarte å få Ronaldo til Al-Nassr var Mohamed Alkhereiji, som prøvde å kjøpe Chelsea med Saudi Media Group tidligere i år.

Al-Nassr eies av den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman, som også eier Premier League-klubben Newcastle. De ligger på andre plass i Saudi Pro League.