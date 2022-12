13 VM-helter som er brennhete i januarvinduet

1. januar åpner overgangsvinduet, og storklubbene i Europa kan svi bort millioner – og milliarder – av kroner igjen. Her er noen av de mest overgangsaktuelle spillerne som var på banen i VM.

Normalt er ikke overgangsvinduet i januar tiden for de helt store overgangene, men at VM ble spilt i november og desember kan føre til at det blir mer trafikk enn det som har vært normalt.