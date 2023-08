Eliteserie-oppsummering: Comeback-kongene

Det er selvsagt mulig at Viking-spillerne er så vant med at fotballkamper i Jåttåvågen starter klokken 18 at de ikke våkner til liv før det. Viking før og etter pause er oppsiktsvekkende også i et historisk perspektiv.

Søndag måtte Viking (igjen) finne frem sluttspurt-egenskapene da David Brekalo headet inn vinnermålet mot Stabæk i det 89. minutt.