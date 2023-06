1 / 4 VARM KLEM: Karim Benzema får en klem av manager Carlo Ancelotti. forrige neste fullskjerm VARM KLEM: Karim Benzema får en klem av manager Carlo Ancelotti.

Benzema ble hyllet av hjemmepublikumet i avskjeden

(Real Madrid – Athletic Bilbao 1–1) Klubblegende Karim Benzema (35) scoret i avskjeden foran egne supportere. Like etter fikk han en varm klem av trener Carlo Ancelotti.

Tidligere søndag bekreftet Real Madrid at deres mestscorende gjennom tidende – etter Cristiano Ronaldo – var ferdig i klubben.

Benzemas kamp mot Athletic Bilbao ble dermed franskmannens siste for Real Madrid.

Han utlignet til 1–1 i det 72. minutt. Det var hans mål nummer 354 for klubben han kom til i 2009.

SCORET: Selvfølgelig gjorde han det. Karim Benzema utlignet til 1–1 etter et straffespark.

To minutter senere ble han byttet av til stående applaus på Santiago Bernabéu.

Tirsdag skrev The Athletic at Benzema hadde mottatt et lukrativt tilbud fra en klubb i Saudi-Arabia.

Tidligere søndag skrev Reuters at den statseide saudiske TV-kanalen Al Ekhbariya melder at Benzema har kommet til enighet med klubben Al Ittihad om en toårskontrakt.