Haalands ekstreme tall forbauser fotballverden: − Det er det syke med ham

Erling Braut Haaland (22) har hatt færre ballberøringer enn City-keeper Ederson. Nordmannen scorer mål hver 12. gang han toucher ballen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Haaland har vært nær ballen 105 ganger i Premier League. Han har scoret ni mål. Enkel matematikk gir 11,7 touch per mål. Det er ekstreme tall i Fotball-Europa.

Det vakte oppsikt da Haaland bare hadde åtte ballberøringer i andre serierunde mot Bournemouth. Etter fem serierunder er fasiten 24 touch per 90 minutt.

Bare Juventus-spiss Dušan Vlahović har hatt mindre ballkontakt enn nordmannen blant et utvalg angripere i europeiske topp fem-ligaer:

Grafikk: Sofascore.com

– På ingen måte overraskende. Bakromsspisser har få touch. Forrige sesong lå Jamie Vardy på 20 touch per kamp, mens Callum Wilson hadde 24. Det som er det syke med Haaland er at han har scoret så mye. 12 touch per mål er en utrolig kul statistikk, sier Karl Marius Aksum, som har en doktorgrad i visuell persepsjon (sansning) ved Norges idrettshøgskole.

Han er hovedtrener for Odd Junior Elite.

– Haaland skal være med på slutten angrepene og han bruker stort sett én touch: Han legger igjen, avslutter eller spiller en avgjørende vegg – den typen involveringer. Phil Foden kan til sammenligning bruke 12 touch i én situasjon, utdyper han.

Sergio Agüero var 88 prosent mer på ball enn Haaland i perioden han spilte under Pep Guardiola.

Grafikk: Sofascore.com

City-sjefen har overfor Sky Sports forklart at «Haaland er en fyr som bor i boksen».

Når ballglade City-spillere tålmodig bygger opp angrep, er nordmannens jobb å være tålmodig på topp. Han skal jakte målsjanser og ha en tilstedeværelse som motstanderen må forholde seg til.

– Han kan ikke røre ballen, men han er alltid involvert, forklarer Guardiola.

– Den vanskeligste jobben i verden er når du er spiss og forsvarere forsvarer seg i områder som Bournemouth. De har tre midtforsvarere, to spillere foran og alle i midten. Hvordan kan du overleve noe sånt? Det er så vanskelig, mener City-manageren, som er overbevist om at det har lite for seg at Haaland faller ned for å involvere seg i oppbygningen.

Grafikk: Sofascore.com

– Han er på lag som har veldig gode mekanismer for å skape ting. Man trenger ikke flere som søker ball, sier Kai Bardal, fotballtrener og VG-skribent.

– Han har evnen til å true bak forsvaret, selv om det er lite rom. Han er så god til å løpe riktig og til å time løpet. Han påvirker spillet mest med å være til stede uten å røre ball, sier han.

Ifølge Premier Leagues offisielle statistikk har Haaland færrest touch av samtlige City-spillere (som har spilt minimum 150 minutter) denne sesongen – inkludert keeper Ederson som har 171 berøringer.

– Jeg tror han lever greit med det. Guardiola har hatt andre spisstyper, som Messi, som blir rastløse om de ikke er borti ballen. Da Messi spilte under Guradiola måtte de gi ham noen meningsløse pasninger så han fikk kjenne på ballen, sier Bardal.