PAUSE FRA LANDSLAGET: Caroline Graham Hansen har ikke vært med på samlinger denne høsten.

Graham Hansens nei til landslaget: − Følte ikke jeg skyldte dem noe

I et større intervju med TV 2 åpner Caroline Graham Hansen (27) opp om hvorfor hun har takket nei til Norge.

Den skadde midtbaneeleganten var opprinnelig med i Hege Riises første landslagstropp på sensommeren. Så kom kontrabeskjeden. I intervjuet med kanalen forteller Barcelona-spilleren at hun var sliten allerede før mesterskapsfadesen i England på sommeren, som til slutt førte til at Martin Sjögren måtte gå.

– Det var bare litt for mye litt for mange steder. Og du kan jo ikke ta en pause fra klubblaget, sier Graham Hansen til TV 2.

Landslagets visekaptein møtte det nye trenerteamet, men klarte ikke være veldig investert i de nye planene som bla lagt frem.

– Nå var det et tidspunkt med nye trenere. Jeg følte ikke at jeg skyldte dem noe å fortsette å kjempe på, forklarer hun.

Samtidig understreker hun at grunnen til at hun strakk seg ekstra langt for å være med landslaget, selv om hun var sliten, var at hun kjente på ansvaret hun hadde fått under Martin Sjögrens ledelse. Graham Hansen har i det siste vært kritisk til hvordan norsk presse har dekket kvinnelandslaget.

– Med de forrige trenerne, så følte jeg at vi hadde vært gjennom veldig mye. Jeg tror nok at det hadde vært vanskeligere for meg å ta den pausen hvis de fortsatt hadde vært der. Da tror jeg at jeg hadde kjent på at jeg må være der for dem og kjempe for dem.

Nå forteller hun at hun har brukt tiden for å få tilbake overskuddet og å lege den alvorlige skaden hun pådro seg i låret tidligere i høst.

Men tilbake på landslaget vil hun. Og aller helst til VM i New Zealand til sommeren.

– Ja, jeg ønsker å spille fotball-VM for Norge. Og så får tiden vise om jeg føler meg klar og at de vil ha meg med, sier Carlline Graham Hansen.