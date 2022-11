Kommentar

Kjærlighet på alle kanter

AL JANOUB (VG) (Frankrike-Australia 4–1) Kjærligheten overvinner visst alt. Til og med FIFA?

«Kjærlighet» er stikkordet i sene kveldstimer her på Janoub Stadium, en halvtimes kjøretur sør for Doha.

Olivier Giroud, veteranspissen som er ekstra viktig på banen etter Karim Benzemas skade, kunne ikke valgt et bedre tidspunkt for det som under andre omstendigheter hadde vært tolket som en ufarlig gest.

Men å sette fingrene i hjerteform etter å ha scoret og snudd kampen mot Australia, ble naturligvis umiddelbart satt inn i en større sammenheng i ordskiftet rundt Qatar. I sosiale medier gikk feiringen umiddelbart viralt.

Var dette et stikk til FIFA?

I skrivende stund er det umulig å si noe sikkert om motivasjonen bak gesten. Effekten er uansett sterk.

Det sier mye om spenningen som råder, etter at FIFA fant ut at «kjærlighet» er et så politisk ord at Belgia ikke kan ha det på draktene, mens regnbuekapteinsbind brått er defintert som fy-fy. Av mangelfullt begrunnede årsaker.

Etter en varierende sportslig start på verdensmesterskapet, var det befriende å se de regjerende mestrene slippe seg løs.

Vi snakker ekte kjærlighet. Til det vakre spillet.

Australia var skarpe på kontringer i starten, og tok ledelsen etter at Craig Goodwin banket inn et strålende innlegg fra Mathew Leckie.

Men tempoet, lekenheten, presisjonen og bevegelsene til Frankrike tok raskt over showet i flomlyset på det arkitektonisk interessante stadionanlegget.

Spekulasjonene har vært mange om hvor svekket «Les Bleus» egentlig er. De har tross alt mistet en fersk gullballvinner og en midtbanediva med bedre track record på landslag enn i klubb.

VILL JUBEL: Olivier Giroud i godt humør etter scoring.

Men livet uten Benzema og Pogba virker så langt temmelig levelig, for å ty til et understatement.

Når du har de komplementære egenskapene til Rabiot, Griezmann, Mbappé og Giroud å spille på offensivt, er det rett og slett ikke enkelt å stå imot.

Litt ekstra symboltungt ble det dessuten at Kylian Mbappé fikk øke ledelsen etter pause, i jakten på i bli VM-konge, i en tid da Lionel Messi gikk på en smell og Cristiano Ronaldo har litt annet enn Portugal å tenke på.

Etter pause fikk dessuten Giroud nok en scoring. Veteranen vokste seg ikke akkurat mindre inn i de franske hjertene etter det, da han tangerte Thierry Henry som tidenes mestscorende franskmann med 51 mål.

Utenfor banen blir det ikke mindre interessant fremover å se hvordan «kjærlighet» kommer til å sette dagsordenen.

Tyskland vil klage FIFA inn til Idrettens voldgiftrett, og den ene stjernen etter den andre irriterer seg over at det skal være forbudt å markere retten til å elske den man vil.

FIFA vil gjerne snakke om kjærlighet i avgrenset form, men historien har vist oss igjen og igjen at fenomenet ikke er så enkelt å stoppe eller båndlegge.

«Love is all around» er det en kjent sang som heter. Akkurat nå gjelder det på banen, i maktens korridorer og til og muligens snart i rettssalen.

Fortsettelse følger.