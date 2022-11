ÅPNINGSSEREMONI: En gigantisk replika av VM-trofeet under åpningsseremonien på Al Bayt stadion.

«Gjemte bort» åpningsseremonien: − Nedtonet variant

I forbindelse med åpningsseremonien for VM i Qatar, tok rettighetshaver TV 2 et uvanlig valg.

– Vi valgte denne gangen en nedtonet variant med en tydelig journalistisk innpakning, sier TV 2 Sportens redaktør Vegard Jansen Hagen til VG.

Åpningsseremonien i forkant av oppgjøret mellom vertsnasjonen Qatar og Ecuador på Al Bayt stadion, ble nemlig sendt på kanalen TV 2 Sport 2.

– Tradisjonelt sendes åpningsseremonien på NRK 1 eller TV 2s hovedkanal. Denne gangen er omstendighetene så spesielle at vi valgte en av sportskanalene våre, samtidig som vi hadde et ekspertpanel som hadde til oppgave å sette seremonien i kontekst og gi seerne et tydelig bakteppe, forteller Jansen Hagen.

Mesterskapet i ørkenstaten er kraftig kritisert, blant annet på grunn av landets brudd på menneskerettigheter, korrupsjon, behandling av fremmedarbeidere og deres lover om homofili.

NRK og TV 2 har vært klare på at de skal dekke kontroversene så vel som det sportslige. Jansen Hagen forteller at valget om å flytte åpningsseremonien er i tråd med deres oppgave som rettighetshaver.

– Vi skal ha et kritisk blikk på VM, Qatar og FIFA, forsøke å gi både innsikt og nyanser, samtidig som vi skal formidle fotballen. Vi velger å ikke boikotte, men benytte anledningen til å sette søkelys på kritikkverdige forhold og drive god journalistikk, sier Jansen Hagen.

I forbindelse med dette hadde kanalen også en spesialsending om mesterskapet lørdag.

Heller ikke i England ble «tradisjonen» rundt åpningsseremonien fulgt, skriver The Guardian.

Rettighetshaver BBC ignorerte det hele på sin hovedkanal, hvor de istedenfor hadde en «spesialsending» hvor de tok opp kritikken mot regimet, deres behandling av migrantarbeidere, korrupsjonen i Det internasjonale fotballforbundet og reglene som forbyr homofili, skriver avisen.

Britene som ønsket å se blant andre den kjente amerikanske skuespilleren Morgan Freeman som dukket opp, samt Jung Kook fra det Sør-Koreanske boybandet BTS, ble henvist til en nettsending.