TETTE: Pep Guardiola og Erling Braut Haaland har fått samarbeidet til å fungere bedre og bedre utover i sesongen.

Guardiola innrømmer startvansker med Haaland: − Spilte som at han ikke var der

MANCHESTER (VG) Erling Braut Haaland (22) har vært en ubestridt suksess i Manchester City. Nå røper Pep Guardiola (52) at han ga en klar beskjed til spillerne tidlig i sesongen: Se etter Haaland!

Det kan virke som en fjern tidsalder siden diskusjonen gikk om Manchester City var bedre med eller uten den norske stjernespissen, som har scoret 36 mål i Premier League denne sesongen.

– I starten slet vi litt. Det er normalt. Jeg sa det i starten at han trenger å tilpasse seg. Det var et spørsmål om tid. Vi forbedrer oss ved å spille kamper. Man blir ikke bedre før man ser hva som skjer og prøver å forbedre det, sier Manchester City-manager Pep Guardiola.

Haaland fikk også en pangstart på sesongen. Allerede etter ni seriekamper sto han bokført med 15 ligamål. Samtidig var det enkelte ting som ikke fungerte optimalt: I andre runde mot Bournemouth noterte han seg for en målgivende pasning, men gikk av banen uten å score.

Det aller mest oppsiktsvekkende var at nordmannen kun hadde åtte ballberøringer på de 73 minuttene han spilte, til tross for at Manchester City ifølge Opta hadde 649 vellykkede pasninger i kampen.

Pappa Alfie Haaland ble spurt om diskusjonene etter nettopp Bournemouth-kampen da han ble intervjuet av kameraten og Viaplay-reporteren Jan-Åge Fjørtoft etter kampen mot Chelsea søndag.

– Når man bruker Erling riktig og når han har forstått lagspillerne sine... Det er et lagspill, dette her. Av og til fungerer det, og av og til fungerer det ikke så bra. Det er ting som må sette seg. Den første har likevel vært mer enn godkjent.

Guardiola forklarer det slik:

– Jeg vil si at det handler mer om hvordan vi bygger opp spillet, enn Erling Haaland, Lewandowski eller hvem som helst, sier Pep Guardiola på pressekonferansen før møtet med Brighton.

Der fikk han spørsmål om hvilke tilpasninger han har gjort for å fortsette å være et lag som dominerer kamper, med mange pasninger og mye ballbesittelse, samtidig som han fikk det beste ut av Erling Braut Haaland.

– Når man har sånne spillere må man bruke dem. Man må spille for gi ham ballen i boksen, fordi han har den kvaliteten. Jeg må innrømme at på starten av sesongen, i starten av prosessen, så hadde vi ballen og spilte som om vi ikke hadde Erling der. Vi så ikke etter ham. Jeg sa alltid: Først, se etter ham. Deretter bestemmer dere hva dere vil gjøre, forklarer Guardiola – og fortsetter resonnementet:

– Man må vite at han er der. Steg for steg, hver gang vi spilte, måtte vi titte opp og se: «Hvor er han? Hvor er han? Hvor er Julian?». Vi ville vært litt gale hvis vi ikke brukte ham.

Guardiola forteller at han viste spillerne videoer hvor han spurte spillerne: «Var han ledig? Så du etter ham?».

– Så neste gang de fikk ballen, så tok de kanskje en titt. Etter det bestemte de seg for å spille ballen eller ikke.

Manchester City møter Brighton borte onsdag 21.00. Kampen kan sees på Viaplay eller følges i VG Live.

