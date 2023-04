Henrik Langaas Skogvold skal spille for Start fremover. Foto: Marius Simensen / NTB

Start låner Lillestrøm-spiss

Henrik Langaas Skogvold (18) har signert en låneavtale med Start og er klar for spill allerede mot Bryne til helgen. Spissen kommer fra Lillestrøm.

Selv om overgangsvinduet i norsk fotball er stengt, gjør en nasjonal utlånsordning det mulig for at klubber kan låne spillere under 22 år fra Eliteserien og 1. divisjon. Dermed fikk Start sjansen til å hente inn Skogvold.

– Start er en god klubb i en fin by, og jeg er veldig glad for at denne muligheten dukket opp. Jeg skal gi alt jeg kan for IK Start i tiden min her. Jeg håper og tror dette er en fin løsning for aller parter, sier 18-åringen til Starts nettsider.

De skriver videre at Skogvold selv kan være med på å bestemme varigheten på lånet. Gjennom utlånsordningen er varigheten på utlånet veldig fleksibelt. Alle parter får muligheten til å vurdere situasjonen fortløpende.