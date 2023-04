VETERAN: Bare Andoni Zubizarreta (622) har spilt flere kamper i La Liga enn Joaquin (613).

Fotballegenden Joaquin (41) legger opp

Joaquin (41) gir seg etter sesongen. Veteranen legger skoene på hylla 23 år etter sin debut for Real Betis.

NTB

Den spanske toppdivisjonen i fotball, La Liga, blir en profil fattigere etter sesongen.

Betis-kaptein Joaquin har spilt 521 kamper for klubben. De har kommet gjennom 14 sesonger. Han var blant annet med på å vinne cupen i 2005, og i fjor løftet han det samme trofeet etter 17 års titteltørke for klubben.

Denne sesongen har 41-åringen spilt 23 kamper, de fleste som innbytter.

I tillegg til kampene for Betis har han over 200 kamper for Valencia, 70 for Málaga og 71 for Fiorentina. For Spania står han med 51 landskamper.

Joaquin har også funnet tonen med Erling Braut Haaland. Se video under.