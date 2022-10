Avaldsnes og John Arne Riise reddet kvalikplass: − Coaching i verdensklasse

KARMØY (VG) (Avaldsnes – Røa 2–1) Med en scoring på overtid reddet Avaldsnes kvalifiseringsspill. Dermed kan John Arne Riises klubb fortsatt overleve i Toppserien.

Andreas Hellenes

Jostein Overvik

Den 18 -årige innbytteren Viktoria Sørensen reddet John Arne Riises klubb med to scoringer. Den siste scoringen kom på tre og et halvt minutt på overtid. Innbytteren satte ballen inn via Røa-keeperen til enorm jubel på Karmøy.

– I dag var det coaching i verdensklasse, sa Riise til flere medier i jubelen etter snuoperasjonen. Men treneren hadde mistet troen da det sto 10 minutter igjen. Riise kaller følelsen «uvirkelig». Han fikk gult kort etter å ha stormet banen etter Sørensens seiersmål.

Norgesmesteren fra 2017 måtte slå Røa for ikke å gå ned etter 10 sesonger i toppserien.

Det startet på verst mulig måte for Riise & co i nedrykksdramaet.

I kampens aller første minutt fikk Røa frispark i gunstig posisjon. Synne Masdal servet godt inn i hjemmelagets felt. Der vant Ragne Hagen Svastuen duellen med hele fem Avaldsnes-spillere.

Hun headet ballen i det lengste hjørnet til keeper Siri Ervik. Det var gått 70 sekunder og Avaldsnes lå under i sesongens viktigste kamp.

– Da gråt jeg. Dette betyr så mye for jentene mine. Det er 16-, 17- og 18-åringer som kanskje spiller den største kampen i karrieren sin. Det å takle presset med mye folk og medietrøkket er brutal læring for dem. De sto imot i dag. Det er helt enormt, mener John Arne Riise.

Etter kvarteret smalt en ny Røa-sjanse i Avaldsnes-stolpen før Lyn tok en tidlig ledelse mot TIL 2020 i Oslo. Dermed hadde vestlendingene fortsatt skjebnen i sine egne hender.

Kristina Svandal hadde en brukbar mulighet, men den stoppet Røa-keeper Josefine Ervik. Avaldsnes kom til mange innlegg. Det farligste hadde Ervik ikke kontroll på. Avaldsnes-spiss Ida Mortensen Natvik var bare noen centimeter unna utligning.

Men Røa beholdt ledelsen til pause. Anført av sin trener gjennom 25 år, Geir Nordby, har Oslo-klubben hevet seg i kvalifiseringssluttspillet. Nyopprykkede Røa vant ikke en kamp og havnet helt på bunn i grunnserien.

Men i høst har klubben med 10 titler vunnet tre av de syv siste kampene og er klar for en ny sesong i eliten.

Info Toppserien, søndag: Fotball Toppserien kvinner søndag, kvalifiseringssluttspill, 7. og siste runde: Avaldsnes – Røa 2-1, Kolbotn – Arna-Bjørnar 3-1, LSK Kvinner – Åsane 2-0, Lyn – Tromsø 1-1. Fotball Toppserien kvinner søndag, mestersluttspill, 25. runde: Brann – Vålerenga 1-1, Stabæk – Rosenborg 1-2. Vis mer

748 tilskuere på Avaldsnes idrettssenter måtte fortsette å bite negler etter pause. TIL 2020 utlignet mot Lyn. Men det var fortsatt nok å snu kampen for Riises lag. De dominerte i banespill anført Hanna Dahl og Evelyn Badu, men klarte ikke å skape noe mer enn Røa i den dirrende spenningen.

Riise kastet inn Viktoria Sørensen, Maya Ladhani og Gi Santos.

Rett etter de to siste byttene lykkes endelig Avaldsnes. Et langt fremspill fra Trine Øritzland ble stusset videre av innbytter Santos. Før innbytter Sørensen skled inn utligningen i duell med Røa-keeper Josefine Ervik.

Gi Santos kom til en god heading fem minutter før slutt, med brasilianerens mulighet endte utenfor. På overtid presset hjemmelaget på med flere cornere.

Så kom seiersmålet fra Viktoria Sørensen.

– Viktoria er en kriger, roser Riise.

– Vi hadde en plan med å sette Gi (Santos) på topp og bygge opp med lange baller. Det funket. Og så kastet vi Trine (Øritzland) opp også og gamblet, forklarer Riise før han kommer med konklusjonen om «coaching i verdensklasse».

– Det er noe av det beste vi har gjort i hele år, mener han.

Dermed møter Avaldsnes Øvervoll/Hosle i november i to siste kamper for å redde plassen.

– Vi har all respekt for dem, sier han.

TIL 2020 rykker på dårligere målforskjell enn Avaldsnes.

John Arne Riises trenerjobb ble for fire uker siden fredet av klubben.

Daglig leder Norvald Audun Kaldheim meldte at Riise får fortsette som trener i klubben til neste sesong uavhengig om de beholder plassen.

– John Arne Riise skrev toårskontrakt med oss i fjor og vil fortsette som trener også neste sesong. Han uttalte også selv etter kampen mot Tromsø i går at han gleder seg til å trene Avaldsnes også neste sesong, sa Kaldheim til TV 2.