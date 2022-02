DET BLE ET FEILGREP: Chelsea-trener Thomas Tuchel ser Edouard Mendy klemme keeperkollega Kepa Arrizabalaga før duoen bytter plass under ligacupfinalens siste minutter.

Ekspertene radbrekker Tuchels «Kepa-tabbe»: − Latterlig

Chelsea-manager Thomas Tuchel mener både trening og statistikk taler for å erstatte Edouard Mendy med Kepa Arrizabalaga før straffesparkkonkurransen mot Liverpool. Straffeekspert Geir Jordet gir ham rett, mens Jamie Redknapp mener tyskeren utmanøvrerte seg selv.

Debatten rundt keeperbyttet gikk varmt etter at en ligacupfinale for evigheten endte med Liverpools niende trofé i denne turneringen etter 11–10 på straffespark mot Chelsea. Da det nærmet seg 120 målløse, men uhyre innholdsrike minutter på Wembley, tok Tuchel ut førstekeeper Mendy for å bruke Kepa på straffene.

– En idiotisk idé. Jeg tror dette handler om å være for smart for ditt eget beste. Det kompliserte. Hvordan kan noen si at de ikke ville vunnet om Mendy sto i mål? Dette er vås, sier Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-spiller Redknapp på sendingen til den britiske rettighetshaveren.

Det ble ikke mindre hett av at Kepa ikke reddet noen av de 11 straffene til Liverpool. Eller var knapt i nærheten. Alle 21 straffer gikk i mål, og da Kepa selv måtte skyte som sistemann, blåste han ballen over tverrliggeren til Liverpools finalemålvakt Caoimhin Kelleher. Jürgen Klopps relativt ukjente cupkeeper ble Wembleys store helt og scoret selv før Kepas avgjørende bom.

– Mendy er en av verdens beste keepere, og så setter du på Kepa i stedet. Latterlig, fastslår Redknapp.

Han er ikke den eneste engelskmannen som vil lære tyskeren som styrer Chelsea om straffespark.

– De vet selvfølgelig at Kepa har en strålende straffestatistikk, men jeg forstår det ikke. Mendy har vært enestående og gjør redninger hele kampen. Han kjenner atmosfæren, har følelsen og er varm, argumenterer Gary Neville, også Sky Sports-ekspert.

Men «straffeforsker» Geir Jordet, som er professor i fotball og psykologi ved Norges idrettshøgskole, støtter Tuchels valg.

– Det er lett ikke å like det når vi ser hva som skjedde. Men det blir litt for dumt. Kepa har også stått i Chelseas siste tre straffekonker, som alle har endt med seier. Og han kom inn på slutten i en av dem. Det er veldig logisk å sette ham inn, sier Jordet til VG.

Siden keeperbytte før straffesparkkonkurranse er et sjeldent fenomen, har han ingen statistikk å lene seg på. Men selv om Mendy sto glimrende i kampen og vant straffesparkkonkurransen i Afrikamesterskapets finale med Senegal for bare tre uker siden, fastholder straffeforskeren at også han hadde satt inn Kepa om han var Tuchel.

– Sånn generelt liker jeg godt grepet med å bytte keeper, men det forutsetter at han som kommer inn er en spesialist, som var tilfellet i kveld. Men han må komme inn med massiv «attityd», som ikke virket å være tilfellet. Han så ukomfortabel ut, mener fotballprofessoren.

Kepa har riktignok vært Chelseas foretrukne keepervalg i cupene denne sesongen. På finaledagen måtte han likevel vike. Mens Liverpool-sjef Jürgen Klopp gjorde motsatt vurdering: Han beholdt sin cupkeeper Kelleher også i finalen, mens stjernen Alisson Becker ble værende på benken. Irske Kellehers 17. Liverpool-kamp i karrieren var glimrende i selve matchen – før han altså avsluttet med å sette Liverpools siste straffe iskaldt i mål.

– Jeg skulle egentlig skyte til den andre siden. Men da jeg så ham gikk, vridde jeg foten. Jeg mente egentlig ikke å sette den høyt, innrømmer 23-åringen med en prislapp på drøyt 350.000 norske kroner. Kepa? Han kostet Chelsea 750 millioner kroner da klubben trengte erstatter for Real Madrid-solgte Thibaut Courtois for fire år siden.

BØTTELØFTERE: Lagkaptein Jordan Henderson og Caoimhin Kelleher feirer ligacuptriumfen på Wembley søndag kveld.

– Jeg er ikke overrasket. Han har så mye potensial, vurderer Klopp om Caoimhin Kelleher.

Etter sin fjerde trofé som Liverpool-sjef fleipet Klopp med at selve kampen kunne hatt 12 scoringer om ikke offsideregelen eksisterte. Fire baller var i nettet, men ble annullert av enten av assistentdommerne eller VAR.

– I en veldig vanskelig tid, igjen, var jeg veldig glad for at vi leverte noe i tre timer som var til for å nytes. Det er for alle der ute. Ikke bare for laget, men for folket, sier Liverpool-sjefen vendt rett i kamera på LFC-TV.

Chelsea-manager Thomas Tuchel måtte forklare keeperbyttet en rekke ganger etter maratonfinalen på Wembley. Tyskeren sier Kepa er en bedre straffekeeper og at han også trener mer på det.

– Jeg tar avgjørelsene når jeg tar dem, og jeg kan ikke gjøre en ny vurdering når utfallet er klart. Vi vet ikke hva som hadde skjedd om vi hadde latt Mendy være igjen. Skyld på meg, jeg er han som tar avjgørelsene. Noen ganger fungerer det, andre ganger ikke. Det er livet som fotballtrener, sier Tuchel.