Fredrikstads Taofeek Ismaheel under 1.divisjons kampen mellom Fredrikstad - Aalesund på Fredrikstad stadion.

Ismaheels agent: Solgt fra Fredrikstad til Lorient i siste minutt

Ifølge agenten til Fredrikstad-kometen Taofeek Ismaheel (21) gikk overgangen til Lorient igjennom i grevens tid. Samtidig er han aktuell for et utlån til Eliteserien.

Av Mats Arntzen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Overgangen gikk gjennom 23.59. Denne overgangen vil fungere som et symbol for alle fotballspillere i OBOS-ligaen og kommende talenter om at alt faktisk er mulig, forteller Adampour.

Etter lange forhandlinger mellom Fredrikstad og Lorient gikk overgangen til slutt gjennom i siste minutt.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Dette er en overgang vi har jobbet med siden august. Det er ingen som fortjener det mer enn Taofeek Ismaheel. Han har jobbet knallhardt og prestert veldig bra over lang tid, sier Mikail Adampour til VG.

Han ønsker ikke å kommentere overgangssummen.

Samtidig er det ikke sikkert han er helt tapt for norsk fotball. Vålerenga er interessert i å låne Ismaheel frem til sommeren.

Nettavisen skriver at avtalen er i boks. Det benekter agenten.

– Det er ingen formell avtale om det nå. Utover det vil jeg ikke kommentere noe, sier Adampour.

På de siste 20 kampene i OBOS-ligaen leverte han 13 mål og flere målgivende.

Følgelig ble han også kåret til årets gjennombrudd på nivå to i Norge.

Fredrikstad har tidligere fortalt at de avslo bud på Ismaheel i sommer fordi han ble for høyt verdsatt av klubben.

Nå fortsetter karrieren i Ligue 1 og franske Lorient, som tidligere har sikret seg Ibrahima Koné fra Sarpsborg 08 for det som var en rekordsum for sarpingene.

Sportssjef i nabobyen Fredrikstad, Joacim Heier, har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse, men skrev i en SMS mandag at «klubben tar spillerlogistikk internt på huset før i media».

Overgangen er foreløpig ikke bekreftet av noen av klubbene.