Fredrikstads Taofeek Ismaheel under 1.divisjons kampen mellom Fredrikstad - Aalesund på Fredrikstad stadion.

Ismaheel solgt til Lorient i siste minutt – lånes ut til Vålerenga

Ifølge agenten til Fredrikstad-kometen Taofeek Ismaheel (21) gikk overgangen til Lorient igjennom i grevens tid. Nå lånes han ut til Vålerenga frem til sommeren.

Av Mats Arntzen

Det ble klart tirsdag at Ismaheel velger Oslo-klubben.

Kun den medisinske testen gjenstår. Det bekrefter agentselskapet på Instagram.

Selve overgangen fra Fredrikstad til Lorient ble av den dramatiske sorten. Etter lange forhandlinger mellom gikk overgangen til slutt gjennom i siste minutt.

– Overgangen gikk gjennom 23.59. Denne overgangen vil fungere som et symbol for alle fotballspillere i OBOS-ligaen og kommende talenter om at alt faktisk er mulig, forteller spillerens agent, Mikail Adampour, til VG.

– Dette er en overgang vi har jobbet med siden august. Det er ingen som fortjener det mer enn Taofeek Ismaheel. Han har jobbet knallhardt og prestert veldig bra over lang tid, sier Adampour.

Han ønsker ikke å kommentere overgangssummen.

I OBOS-ligaen i fjor leverte han 13 mål og syv målgivende pasninger.

Følgelig ble han også kåret til årets gjennombrudd på nivå to i Norge.

Lorient er samme klubb som sikret seg Ibrahima Koné fra Sarpsborg 08 for det som var en rekordsum for sarpingene.

– Det ble hektisk inn mot midnatt. Dialogen med Lorient har vært av og på siden lørdag, men det var først omkring 22-tiden mandag vi så betingelser vi var villige til å forhandle på, sier sportssjef i Fredrikstad, Joacim Heier til Fredriksstad Blad.