FLAU: Gareth Southgate mener situasjonen under EM-finalen var flaut for hele England.

Må spille for tomme tribuner: − Det er pinlig for England

Kun 3000 supportere får lov til å komme på stadion når England tar imot Italia i Nations League. Fansen sin oppførsel før EM-finalen på Wembley i fjor er årsaken til straffen.

England spiller hjemmekamp mot Italia på Molineux på lørdag. Den må de fleste få med seg på TV, for det er bare rundt 3000 som får komme inn portene til Wolverhampton sin hjemmebane, stort sett barn under 14 år.

– Det er pinlig for England som nasjon, sier landslagstrener Gareth Southgate.

OPPTØYER: Det utbrøt kaos under EM-finalen i London.

Under fjorårets EM-finale mellom England og Italia stormet flere hundre engelske fans nasjonalarenaen Wembley i London. Det utbrøt også slagsmål da politi og sikkerhetsvakter forsøkte å holde de uten billett unna stadion. 45 personer ble arrestert i forbindelse med opptøyene.

Som straff for hendelsen må det engelske landslaget spille to kamper for tilnærmet tomme tribuner.

– Jeg er usikker på om mange av de som skapte problemene var fotballsupportere, sier Southgate.

England har nå muligheten til å få en liten revansj etter finaletapet mot Italia. Landslagssjefen antyder at han kan komme til å rullere på laget, som spilte 1–1 mot Tyskland på tirsdag.

– Jeg tror det her er en god kamp for noen av de andre spillerne til å komme på banen. Det er en kamp på det høyeste nivået, og det vil være et godt signal å vise tillit til spillerne som skal spille kampen, sier Southgate.

England møter Italia i tredje spilledag av denne Nations League-bolken . Vertene har i våre i øyne et lag som kan komme langt i Qatar-VM. Men laget har ikke helt fått uttelling i de to juni-oppgjørene.

Borte mot Ungarn var det noe veldig passivt over det engelske laget (0-1-tap). Og mot Tyskland tirsdag var England noe heldige som unngikk tap (1-1).

Italia kontrollerte inn et 2-1-hjemmeresultat mot Ungarn, og endte opp med 1-1 mot Tyskland for en uke siden. De er ikke med i Qatar-VM og er så åpenbart midt i et generasjonsskifte. I tillegg er det en håndfull skader i laget. Tirsdagens Ungarn-seier var Italias bare fjerde triumf på på 12 matcher etter EM-gullet i fjor (4-5-3). Og de har spilt fem strake kamper uten å stenge buret.

