NFF-TOPP: Fotballpresident Lise Klaveness sier det er stor takhøyde for å uttale seg i Norges Fotballforbund, men idrettspolitikk er det den politiske ledelsen i forbundet som har ansvaret for.

Klaveness vil ikke gi spillere munnkurv: − Alle har lov til å snakke

Norges Fotballforbund kommer aldri til å nekte landslagsspillere å uttale seg om idrettspolitiske temaer, men fotballpresident Lise Klaveness (41) forbeholder seg retten til å beskytte dem som ikke ønsker å ytre seg.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Hos oss er det veldig viktig at alle har lov å snakke om politikk og hva de vil. Det vil jeg alltid være en sterk tilhenger av. Men forventningene, presset og de strukturerte tiltakene må det være den politiske ledelsen som tar ansvar for. Hvis du ønsker å si noe internt eller eksternt, så gjør du det, men man må bygge opp virksomheten rundt tydelige ansvarsforhold og avklaringer. Det er viktig for tryggheten. Vi er her for å drive idrettspolitikk. Det er vi som har ansvaret, og det er viktig at myndighet og ansvar følger hverandre, fastslår Lise Klaveness overfor VG.

Erling Braut Haaland ville ikke svare på noen spørsmål om sin nye klubb eller det Emiratene-eide Manchester City, da han møtte pressen sammen med landslagstrener Ståle Solbakken mandag. Grunnen var at han ikke er presentert som City-spiller.

Solbakken ga samtidig uttrykk for at «en hilsen fra Lise» var at det politiske budskapet var løftet opp til ledelsen – og at spillerne står fritt til ikke å ville uttale seg om den politiske delen av fotballen, dersom de ikke ønsker det.

Landslagets markeringer mot regimet i Qatar og VM-tildelingen er historie. Fotballpresidenten er klar på at NFFs endringer skyldes et bevisst valg og en endret strategi.

– Det er bra at spillere og Ståle tok stilling i Qatar-saken. Det var viktig, for det var en ekstrem sak hvor vi må vurdere alle tilgjengelige virkemidler for å bidra til endring og for at vi ikke skal havne i samme situasjon igjen. Det kom fra laget selv, det har aldri vært noe press fra ledelsen. De har en så sterk megafon disse spillerne. De er i verdens største konkurranse og det er plattformen vår. Det er veldig viktig at ytringsfriheten er stor og sterk, men det må også retten til ikke å ytre seg være. Det er en del av min jobb å beskytte dem, ellers vil presset til å dra utenfor fotballfaget bli stort, noe som dessuten kan resultere i at spillere vegrer seg mer og mer for å engasjere seg for noe som helst utenfor banen, sier Klaveness og fortsetter:

– Det krever aktiv beskyttelse både av ytringsfriheten og retten til ikke å ytre seg. Spillerne skal ha fullt fokus på idretten og står fritt til å velge om de vil engasjere seg eller ikke i politiske saker. Det er mitt og hele den politiske ledelsens mål at vårt engasjement skal være så sterkt og godt på vegne av norsk fotball at trenerne og spillerne skal kunne føle lene seg trygt på dette.

– Har UEFA eller FIFA anmodet deg eller andre i NFF om at politiske saker skal gjøres av fotball-politikere etter at trener og spillere har uttalt seg?

- Nei, jeg har ikke hatt noen slike samtaler. For meg personlig, som var en spiller som demonstrerte foran ambassaden til Kina før VM i 2007 - som landslagsspiller - så er jeg opptatt av ytringsfriheten. Hadde vi fått en slik anmodning så hadde vi tilbakevist den. Vi må være bevisst på hvem som har det formelle ansvaret, ellers så går det inflasjon i budskapet og sporten. Vi er nå det forbundet internasjonalt som uttaler oss tydeligst i en rekke saker. Vi skal fortsette å være tydelige, men det er viktig at vårt politiske engasjement ikke setter et større press på spillerne. Så må vi ikke dra teppet under spillerne som skal prestere. Vi må håndtere dilemmaer. Det er ikke det samme som dobbeltmoral. Da blir vi lammet.

Lise Klaveness sier det «ga en sterk motivasjon» da Ståle Solbakken og landslaget viste sin misnøye med alt de mente var galt i forbindelse med Qatar-VM.

– Dette var noe vi sto sammen om i sporten, da var jeg toppfotballsjef og jobbet tett med Ståle om det. Dette var noe hele NFF mente veldig sterkt. At vi protesterer mot Qatar som fikk tildelt et mesterskap på en uakseptabel måte og med uakseptable konsekvenser, det står på helt egne bein. Det var viktig at vi og flere land gjorde det. At den internasjonale fotballverden utvikler seg som den gjør, er dypt problematisk, men det har med hele fotballverden å gjøre og vi må jobbe knallhardt for å finne måte å få gjennomslag på.

– Ville det ha blitt vanskelig for Haaland som landslagsspiller å bruke en T-skjorte eller banner mot en klubb eller et regime?

- Spørsmål til enkeltspillere må du stille dem. Jeg tror utviklingen internasjonalt er vanskelig for alle og for oss. Den internasjonale fotballen er på vei i en retning som bekymrer oss. Samtidig er vi et lite land i et demokrati hvor vi er i mindretall. Vi må være tydelig og samtidig komme i posisjoner hvor vi kan påvirke. Det er viktig at våre spillere spiller der hvor konkurransen er størst, så er det et ansvar for ledere, medier, myndigheter og andre å si tydelig fra hvor vi vil ta fotballen. Vi må være prinsipielle beskyttere av spillet, men også spillerne, for megafonen og presset er sterkest hos de som får mest oppmerksomhet. Men det er en økonomisk og politisk retning fotballen er i ferd med å ta som ikke har med den eller den overgangen å gjøre.

Klaveness viser til at NFF har fått en tydelig og sterk stemme på grunn av grasroten i Norge.

– Læringskurven vår er bratt, det er ikke slik at vi på forhånd vet hvilken vei som er den rette ved ethvert veikryss. Der må også spillerne få lov til å ha lave skuldre - uansett hvilken vei det tar. Det er vanskelig, og det haster med endring og jobbe for en annen retning, sier fotballpresident Lise Klaveness.