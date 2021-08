Riises dom: Hyller den nye midtbanestjernen

(Liverpool – Chelsea 1–1) Harvey Elliott (18) står frem som en fantastisk spiller, og Virgil van Dijk (30) viser at han er tilbake. Til tross for at det ikke ble seier, så viser Liverpool meget lovende takter.

Av John Arne Riise

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Tidligere Liverpool-spiller John Arne Riise analyserer de regjerende ligamesternes kamper for VG+.

Det var to meget gode lag vi fikk se i aksjon i 1–1-kampen på Anfield i kveld.