Solbakken tar en «Kennedy» med Haaland

Av Knut Espen Svegaarden

I FOKUS: Erling Braut Haaland, som vanlig.

ULLEVAAL STADION (VG) «Ikke spør hva landet ditt kan gjøre for deg – men hva du kan gjøre for landet ditt,» sa USAs president John F. Kennedy i innsettelsestalen sin i 1961. Det kan faktisk overføres til hvordan det er å spille for det norske A-landslaget for herrer.

Mandag ettermiddag, Ullevaal stadion: Inn kommer Norges desidert største fotballstjerne. Faktisk har ikke norsk fotball hatt en større stjerne noen gang enn det Erling Braut Haaland (21) er i dag.

Han overgår alt og alle av nordmenn som har spilt med fotballsko - i oppmerksomhet. Og scoringer. Et ungt guttebeist som scorer og scorer, i alle ligaer på alle nivåer, en spiller de fleste klubber med ambisjoner ønsker seg eller kan tenke seg. Og som er blitt enda sterkere gjennom knallhard trening i sommer.

I kraft, toppfart og målteft er Erling Braut Haaland helt der oppe nå. Tenker vi på alder så er det Haaland og Mbappe. Det er de to det snakkes om.

Så det er ikke så rart at landslagssjef Ståle Solbakken er sjeleglad for at han har en sånn spiller i troppen. Det KAN gjøre jobben hans mye enklere.

Med bakoverkammet hår tar Haaland plass på podiet.

Han virker våken og blid. Han prøver å svare så godt han kan på spørsmål, om Virgil van Dijk («den beste forsvareren jeg har spilt mot), om Dortmund («Jeg vil bare snakke om Norge når jeg er her,») - og ikke minst: Hvordan skal Norge få brukt Haaland best mulig på landslaget?

– Jeg må score flere mål, ha flere assist, jobbe hardere, løpe mer ... sier Haaland.

Han MÅ gjøre ting han gjør mindre av på klubblaget. Norge spiller ikke som Dortmund. Norge har ikke medspillere som Haaland har i Dortmund.

Og det er her Kennedys ord kommer inn i bildet. For i Dortmund gjør spillerne alt de kan for at Haaland skal skinne på det øverste nivået.

På landslaget kan det fort bli litt motsatt: Kanskje må Haaland endre spillestil noe for at Norge og Solbakken skal få mest ut av laget?

Landslagssjef Ståle Solbakken.

I måten Norge, stort sett, har spilt på siden Drillo kom høsten 1990, har det vært spillere som har måttet innrette seg etter systemet, ikke motsatt.

Ole Gunnar Solskjær er kanskje det beste eksempelet: Som storscorer i Manchester United, en av Europas beste målscorere en periode, fikk han ikke mange kamper som spiss for Norge. Den plassen (Norge spilte 4–5–1) okkuperte Tore André Flo. Solskjær startet de fleste av sine 67 landskamper på kanten.

Steffen Iversen, en annen toppspiss fra Premier League på den tiden, spilte knapt nok spiss på A-landslaget. Selv John Carew, den som kanskje minner mest om Haaland som spiss-type (stor, sterk og hurtig) spilte kamper på kanten.

Det beste eksempelet på disse spillernes skjebne, var den avgjørende kampen under EM 2000, da Norge startet med både Flo, Solskjær, Carew og Iversen, men spilte 4–5–1.

Det slo ikke heldig ut. Der gikk kompromisset for langt.

Mens Jostein Flo er et godt eksempel på at Norge ble best ved at han ikke spilte spiss, men kant, for Norge. Den svære mannen fra Stryn skapte en helt ny kantrollen ved sin tøffhet og hodespill i uvant rolle.

Selv den nåværende landslagssjefen, Ståle Solbakken, måtte bekle andre roller for i det hele tatt å få sjansen. Solbakken ble mest brukt som indreløper på landslaget. Den sentrale plassen okkuperte Kjetil Rekdal.

Helt sammenlignbart er det ikke, Haaland kommer ikke til å spille på kanten. Men han må endre spillet sitt, forhåpentligvis ikke mye, men kanskje litt. For at Norge skal bli best mulig.

Solbakken og Haaland har hatt konstruktive samtaler om dette.

De er enige om at Norge er viktigst, ikke Haaland.

Forhåpentligvis gjør begge hverandre best mulig.

Det trengs virkelig mot Nederland.

Norge spiller mot Nederland i VM-kvalifisering på Ullevaal onsdag, med kampstart klokka 20.45. Kampen kan følges i VG live her, og VGTV kjører også studio gjennom hele kampen med eksperter og reaksjoner.