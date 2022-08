Eksperten om Riise: Må få respekt i spillergruppen

ULLEVAAL STADION (VG) Carl-Erik Torp sier ansettelsen av Hege Riise som ny landslagssjef var en selvfølge. Nå mener han Riise må rydde opp i en «småsplittet» spillergruppe.

Onsdag ettermiddag ble Hege Riise presentert som ny landslagssjef for det norske kvinnelandslaget i fotball. Riise tar dermed steget opp fra J19-landslaget og erstatter svenske Martin Sjögren.

– Vi står nå overfor en ny fase, en ny tid i internasjonal kvinnefotball, vil jeg si. Først og fremst på grunna utkilingen i ligaene, sier fotballpresident Lise Klaveness.

– Vi har en sterkt historie på landslagssiden i Norge, men det er over 20 år siden vi tok gull sist. Vi må erkjenne at vi ikke er noen europeisk toppnasjon, og heller ikke realistisk at vi skal være det på jevn basis. Vi må finne vår rolle som utfordrer, og som kan overraske de beste, sier Klaveness.

– Vi skal mestre å spille mot de aller beste på vår måte, og ha en iver i det å kapre poeng og av og til slå de aller beste, sier Riise selv.

– Det å yppe seg mot alle nasjoner, det krever stolthet, samhold og råskap. Det er det fotavtrykket som vi skal prøve å få til nå, sier hun.

PRESIDENT OG LANDSLAGSSJEF: Lise Klaveness og Hege Riise skal jobbe tett sammen de neste årene. Her fra 2019.

Fotballpresidenten sier Riise hele tiden var på toppen av ønskelisten til utvalget Norges fotballforbund (NFF) satte ned for å finne en ny landslagssjef, men at de gjorde en grundig og bred vurdering før valget om å gå for Riise ble tatt.

– Først og fremst er jeg stolt, glad og beæret over å få oppgaven. Så er jeg også stolt over å ha fått med «teamet» som jeg sitter med nå, sier den nye landslagssjefen.

Riise får med seg Monica Knudsen og Ingvild Stensland som assistenter, og Jon Knudsen som keepertrener.

– De er ulike typer, men de tar energi fra hverandre og ønsker å jobbe sammen, sier elitedirektør Truls Dæhlie om Knudsen og Riise.

En som kjenner Riise og de to assistentene godt er Ingrid Moe Wold. Den tidligere LSK-profilen har blitt trent av både Knudsen og Riise i LSK Kvinner, og har spilt på landslaget sammen med Stensland.

– Det er utrolig artig for Hege sin del at hun får sjansen. Hun har vist at hun kan prestere på et høyt nivå i mange år nå, sier Moe Wold til VG.

LANDSLAGSSJEF: Hege Riise (venstre), sammen med Ingvild Stensland. FOTBALLPRESIDENT: Lise Klaveness under onsdagens pressekonferanse.

Hun mener landslaget nå får en rolig, sindig og kunnskapsrik hovedtrener.

– Hun kan utrolig mye, og så ser jeg at hun får med seg et utrolig bra «team». Det er avgjørende det også, å ha et «team» som fungerer godt sammen. Jeg har hatt Hege og Monica i Lillestrøm og det var veldig suksessrikt, sier hun.

Riise ledet i sommer det norske J19-landslaget til EM-finale, hvor Spania avgjorde tre minutter på overtid. Moe Wold var med Riise under mesterskapet i Tsjekkia.

– Hun er veldig flink til å se hver enkelt, å håndtere ulike personligheter på en veldig god måte. Hun er åpen for at folk skal være seg selv, og gjøre slik at alle føler seg bra og har en plass i laget. Så er hun veldig god sånn individuelt fotballmessig, det å få det til å passe sammen, mener Moe Wold.

For det norske A-landslaget gikk det langt verre i sommerens mesterskap. De røk rett ut fra gruppespillet i EM, blant annet etter et ydmykende 0–8-tap mot England, og etter mesterskapet ble det altså klart at Norges Fotballforbund og Martin Sjögren skilte lag.

MYE SAMMEN: Ingrid Moe Wold var en bauta på LSK-laget som Hege Riise trente fra 2017 til og med 2002.

NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp, mener ansettelsen av Riise var «ganske åpenbar».

– Jeg tror det er det riktig valg slik som det er akkurat nå, og slik landslaget har vært på vei. Jeg tror Hege er fornuftig å få inn. Hun er ikke den som skriker høyest eller tar altfor mye plass, men når hun snakker, så er det hun sier veldig fornuftig. Når hun snakker, så lytter folk. Hun har den lederstilen. Så får man se om det er noe den spillergruppen vil godta, sier Torp og fortsetter:

– Det er en spillergruppe som virker litt småsplittet. Noen har støttet Sjögren og andre ikke. Det at hun får respekt inn i gruppen blir kjempeviktig, og at det hun sier og valgene hun tar blir godtatt av spillergruppen.

Han ser også positivt på de to assistentene som Riise får med seg.

– Jeg tror Monica Knudsen kan ta litt mer plass, og det tror jeg også Ingvild Stensland kan gjøre. Det passer Hege, at hun kan være den som observerer litt og kommer med de kloke vurderingene og avgjørelsene. Så kan de andre stå og skrike litt mer, sier Torp.