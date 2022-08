Eintracht Frankfurts sportsdirektør Markus Krösche bekrefter at Jens Petter Hauge skal på utlån til KAA Gent ut sesongen. Foto: Annika Byrde / NTB

Frankfurt-direktør bekrefter Hauge-lån: − Den belgiske ligaen er ideell

Eintracht Frankfurts sportsdirektør Markus Krösche røper at Jens Petter Hauge skal lånes ut til belgiske KAA Gent ut sesongen.

NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– I Gent kan Jens Petter spille regelmessig fra start og også internasjonalt. Den belgiske ligaen er ideell fordi den ligner på Bundesliga når det gjelder intensitet og konkurranse, uttalte Krösche til Kicker ifølge Bulinews.

Hauge ble kjøpt av den tyske storklubben så sent som i sommer etter å ha vært på lån hos dem forrige sesong fra Milan. Nordmannen har notert seg med tre mål og to assist på sine 37 kamper for klubben.

22-åringen kan debutere for belgierne så tidlig som på torsdag, hvor Gent skal spille kvalifisering til Europa League mot Omonia Nikosia.

Gent har fått en grei start på sesongen med to seiere og to uavgjort på sine fire første kamper og ligger på 4.-plass i ligaen.